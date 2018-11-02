Kandil yaklaşıyor… Mevlid Kandili ne zaman kutlanacak? 2019 yılının Mevlid Kandili ne zaman?

Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili merakla araştırılıyor. Mevlid Kandili İslam dininin peygamberi olan Muhammed’in doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir. Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının Onikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır’da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır. İşte Mevlid Kandili hakkında merak edilenler...

Mevlid, “doğum zamanı” demektir. Bugün de İslam dini peygamberi Hz. Muhammed’in doğum günü kutlanmaktadır. Müslümanlar bu özel günü dua ederek, nafile namazı kılarak ve oruç tutarak geçirir. Peki Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Mevlid Kandili hakkında bilinmesi gereken ayrıntılar…

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Mevlid Kandili bu sene 19 Kasım Pazartesi günü idrak edilecek. Mevlid Kandili İslam dininin peygamberi olan Muhammed'in doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının Onikinci gecesidir.

KANDİLLER NE ZAMANDIR KUTLANIYOR?

Kandil geceleri İslam'ın ilk zamanlarında var olan bir âdet olmayıp, hicrî 3. asırdan itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Türkiye'de Osmanlı Devleti padişahı II. Selim'den itibaren bu kutlama gün ve gecelerinde, minarelerde kandil yakılmasıyla birlikte kandil adını almıştır. Kadir gecesinden başka kandil gecesi kuranı kerimde yer almaz.

MEVLİD KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Mevlid Kandili’nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, bu gece, Resulullahın doğum zamanında görülen hâlleri, mucizeleri okumak, dinlemek, öğrenmek çok sevaptır. Bugün veya ertesi gün oruç tutmakta mahzur yoktur. Tutmak savap olarak nitelendirilebilir. İslam âlimleri mevlid gecesine çok önem vermişlerdir.