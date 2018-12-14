Kılıçdaroğlu’ndan SÖZCÜ’ye ziyaret

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, SÖZCÜ gazetesinin Ankara bürosunu ziyaret etti. Ziyarette SÖZCÜ'ye yönelik ikinci algı operasyonunu değerlendiren CHP lideri "Bütün haksızlıklara karşı direnç gösteren SÖZCÜ'ye karşı bir kumpasın kurulduğunu, haksız suçlamaların yapıldığını biliyoruz. SÖZCÜ'ye karşı yapılan bu hareket içimize sindiremiyoruz. Bu Fetö'cüleri güçlendiren bir harekettir, bunu da hiçkimse unutmasın" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu SÖZCÜ Gazetesi Ankara Bürosunu ziyaret etti ve Genel Yayın yönetmenimiz Metin Yılmaz, yazarlarımız Emin Çölaşan, Saygı Öztürk, Deniz Zeyrek, Çiğdem Toker ve Ankara Haber Müdürümüz Emin Özgönül ile görüştü.

SÖZCÜ'ye yönelik algı operasyonuna tepki gösteren Kılıçdaroğlu, ‘'SÖZCÜ'ye susturmak istiyorlar ama SÖZCÜ susmaz. Hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz' dedi. Kılıçdaroğlu ‘'Tek adam rejimine teslim edilen bir yargı ile karşı karşıyayız'' açıklaması da yaptı.

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Başdanışman Deniz Demir'in de hazır bulunduğu görüşmede, ‘'SÖZCÜ'ye karşı yapılan bu hareketi içimize sindiremiyoruz. Saray ve çevresine de hatırlatmak isterim. Bu kumpas hiçbir zaman SÖZCÜ yazarlarının geri adım atması gibi süreci başlatmayacaktır. Onlar inandıkları haklı davalarda kalemlerini kullanarak yollarına devam edeceklerdir” dedi.

“İÇİMİZE SİNMİYOR”

Ziyaret sonrası gazetecilere konuşan CHP lideri “Gazete Cumhuriyete bağlı, Atatürk devrimlerine bağlı demokratik, laik sosyal hukuk devletine bağlı, kadın erkek eşitliğine inanan, insan haklarına inanan bütün haksızlıklara karşı çıkan ve bu amaçla her gün onları satın alan milyonların sözcüsüdür. Genç olmasına karşın bütün haksızlıklara karşı direnç gösteren ve geniş kitlelerin sözcüsü olan SÖZCÜ’ye karşı bir kumpasın kurulduğunu biliyoruz. Haksız suçlamaların yapıldığını biliyoruz. Beni derinden üzen yargının içinde bulunduğu durum. Adalet dağıtması gereken bir kurum eğer adaletsizlik dağıtıyorsa, adalete olan güveni temelden sarsıyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım. SÖZCÜ ne yaptı? Darbeye karşı çıktı. SÖZCÜ ne yaptı? Cumhuriyeti savundu. SÖZCÜ ne yaptı? Kadın erkek eşitliğini savundu. SÖZCÜ ne yaptı? Herhangi bir vatandaş mağdur olduğu zaman onun sesi oldu. SÖZCÜ ne yaptı çalışanların sözcüsü oldu. Dolayısıyla bir gazeteyi akılalmaz iddialarla suçlamak gerçektende Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun ne kadar vahim olduğunu bize gösteriyor. İçimize sinmiyor.” dedi.

“BU KUMPAS FETÖ’CÜLERİ GÜÇLENDİREN BİR HAREKETTİR”

“SÖZCÜ’yü her sabah ülkesini sevenlerin alıp okuduğu gibi ben de büyük bir dikkatle alırım okurum.” diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü “Köşe yazarlarının tamamı gerçekten de ciddi bir mücadele veriyorlar. Bizim çocuklarımız daha iyi bir Türkiye’de yaşasın diye mücadele veriyorlar. Onların kişisel hiçbir beklentileri yok. Ama onlar demokratik bir ülkede çocuklarımızın güzel okullarda okumasını iyi bir yaşam sürdürmesini istiyorlar. SÖZCÜ’ye karşı yapılan bu hareket içimize sindiremiyoruz. Bu Fetö’cüleri güçlendiren bir harekettir, bunu da hiçkimse unutmasın. Saray ve çevresine de hatırlatmak isterim. Bu yaptıklarınız, yargının SÖZCÜ’ye yönelik yaptığı kumpas hiçbir zaman SÖZCÜ yazarlarının geri adım atması gibi bir süreci başlatmayacaktır. Onlar inandıkları haklı davalarda kalemlerini kullanarak yollarına devam edeceklerdir.”