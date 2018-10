KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman? KPSS sınav giriş yerleri belli oldu! Sınav giriş belgesi çıkartma…

KPSS ortaöğretim sınavına sayılı günler kala sınav giriş yerleri araştırılıyor. 7 Ekim'de yapılacak KPSS ortaöğretim sınavı sınav giriş belgeleri ve yerleri belli oldu. İşte KPSS sınav giriş belgesi çıkartma ekranı...

KPSS ortaöğretim sınavında adaylara 120 soru sorulacak ve 120 dakika verilecek. Sınava kısa bir zaman kaldı. Sınava girmeden önce adayların https://www.osym.gov.tr/ adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sınav giriş belgesini edinmesi gerekiyor. Peki KPSS sınav yeri nasıl öğrenilir? Sınav giriş belgesi nasıl çıkartılır?

ÖSYM KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ

SINAVA GİRERKEN ADAYLARIN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

– 2018 KPSS sınava giriş belgesi,

-Nüfus Cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport,

– Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludur.

SINAVDA NELER YASAK?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla (basit başörtü iğnesi ve ince metal tokalı kemer hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, gözlük kabı, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı, ulaşım kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü kesici ve delici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla, kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla, su hariç yiyecek, içecek vb. gıda maddeleriyle, ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır.