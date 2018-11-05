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Malatya’da sarı benekli semender bulundu

Malatya’da bir vatandaş evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu.

android-time 13:09 5 Kasım 2018
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Malatya’da sarı benekli semender bulundu
Malatya’da bir vatandaş evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi’nde yaşayan Ahmet Eroğlu, evinin bahçesinde sarı benekli semender gördü. Gördüğü canlıyı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Yaralı, internet üzerinden yaptığı araştırmada bulduğu hayvanın nesli tükenmekte olan sarı benekli ‘Türk semenderi’ olduğunu tespit etti.

Evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu

Evinin bahçesinde nesli tükenmekte olan sarı benekli semender buldu. Foto: İHA

60 yaşına kadar bu tür bir hayvan görmediğini belirten Eroğlu, “Yoncaların içerisinde baktım tavuklar kovalıyor hayvanı, ilk defa böyle bir şey gördüm. İnternetten araştırdığımda neslinin tükenmekte olduğunu öğrendim. Dilek'te birkaç yerde daha görüldü bu hayvanlar. Devletin bunu koruma altına alması ve neslinin devamı noktasında tedbir almasını istiyoruz” diye konuştu.
MALATYA (İHA)

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Son güncelleme: android-time 13:2105.11.2018
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