Mardin’de 13 yaşındaki Bekir Dem kalaşnikofla vurulmuş halde ölü bulundu!

Mardin'in Derik ilçesine bağlı Zeytinpınar mahallesi, Susamlı mezrasında hayvanları otlatan 13 yaşındaki Bekir Dem, kalaşnikof tüfekle vurulmuş halde, ölü olarak bulundu. Yakınları Dem'in cesedi cenaze aracına taşındığı sırada sinir krizi geçirdi.

Derik ilçesine 10 kilometre mesafede bulunan Zeytinpınar mahallesi Susamlı mezrasında babasına yardım amaçlı hayvanları otlatan Bekir Dem, henüz belirlenemeyen bir sebeple, kalaşnikof tüfekle vurulmuş ve ölü halde bulundu. Evlerinden yaklaşık 500 metre mesafede hayvanlarını otlattığı sırada silah sesini duyan yakınlarının olay yerine gittiklerinde, Bekir Dem’in kanlar içerisinde yerde yattığını belirledi. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede küçük Bekir’in olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

İLGİLİ HABER Maganda kurşunu halk otobüsündeki yolcuya isabet etti

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere küçük Bekir Dem’in cesedi, Derik Devlet Hastanesi’ne getirildi. Küçük Bekir Dem’in intihar mı ettiği, tüfekle oynarken kazara mı kendini vurduğu ya da başka biri tarafından öldürüldüğü konusunda yetkililer herhangi bir açıklama yapmadı. Bekir Dem’in cesedi, burada yapılan ön otopsinin ardından Mardin Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Bekir Dem’in cesedi cenaze aracına taşındığı sırada yakınları, sinir krizi geçirerek ağıtlar yaktı.

Bekir Dem’in Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde ailesiyle birlikte yaşadığı, Susamlı mezrasına da yaz tatili sırasında gelerek buradaki arazilerini işleyen ailesine yardımcı olmak üzere hayvanları otlattığı öğrenildi. Bekir Dem’in Pazartesi günü Çınar’da ortaokul 8’inci sınıfa başlayacağı öğrenildi. DHA