On Numara çekiliş sonuçları | Büyük ikramiye bu hafta ne kadar? (19.11.2018)

Milli Piyango İdaresi'nin On Numara oyunu her Pazartesi akşamı vatandaşların yüzünü güldürüyor. Şanslı rakamları tahmin etmesi en kolay oyunlardan biri olan On Numarada yapmanız gereken 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin etmek ya da hiçbir numarayı doğru tahmin edememek.Peki bu akşam On Numara sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte On Numara çekilişi hakkında son gelişmeler...

On Numara çekiliş sonucu ve büyük ikramiye tutarı bu akşam 21.15’te açıklanacak. Geçen hafta 173 bin liralık büyük ikramiye İstanbul’dan iki kişinin olmuştu. Vatandaşlar kuponlarını doldurup On Numara çekiliş sonuçlarını araştırıyor. On Numara çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU

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ON NUMARA

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.