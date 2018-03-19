Palalı gaspçıları ayakkabıları ele verdi

İstanbul Esenler'de 10 Şubat'ta bir markete girerek dehşet saçan iki gaspçıyı yakalamak için 250 güvenlik kamerasından saatlerce görüntü incelendi. Görüntüleri titizlikle inceleyen polis, ayakkabı ve pantolon eşleşmesinden eşkalleri belirlenen iki şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay 10 Şubat Günü akşam 20.15 sıralarında bir markette yaşandı.

İddialara göre, ellerinde silah ve pala bulunan yüzleri maskeli iki şüpheli bir markete girdi. Ellerinde bulunan silah ve palayla kasiyer kadını tehdit eden şüpheliler kasaya yöneldi. Kasadaki paraları alan gaspçıların market içerisinde saçtığı dehşeti gören vatandaşlar korkuyla kaçıştı.

Kasayı boşaltan şüpheliler ardından kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın şokunu atlatan çalışanlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri gaspçıları yakalamak için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında markette ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Alınan 250 güvenlik kamerasından saatlerce görüntü incelendi. Yapılan incelemeler sonucu şüphelilerin olaydan sonra kaçarken silah ve palayı attıktan kıyafetlerini değiştirerek bir minibüsle olay yerinden ayrıldıkları tespit edildi.

Çalışmalarını derinleştiren ekipler, inceledikleri kamera görüntülerinde pantolon ve ayakkabı eşleştirmesi yaparak şüphelilerin kimliklerini belirledi.

Belirlemeler üzerine harekete geçen ekipler, dehşet saçan M.A. (20) ve Y.U. (21) isimli iki şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler emniyete götürülerek sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda M.A. isimli şüphelinin “Uyuşturucu Kullanmak” suçundan, Y.U. ‘nun ise “Hırsızlık”, “Uyuşturucu Kullanmak”, “Gasp” ve “6136 SKM” suçlarından 6 adet suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.