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Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Ramazanın ayının ilk günü hangi gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?

Ramazan ne zaman başlıyor? sorusu tüm Müslümanlar için büyük önem taşıyan konuların başında geliyor. Oruç ibadetlerinin gerçekleştirmek isteyenler ilk orucun hangi tarihte açılacağını merak ediyor. 2018 yılında bayram tatili kaç gün olacak? sorusu da hem Müslümanlar hem de tatil planları yapan kişilerin merak ettikleri konulardan biri. İşte bu iki soruyu yanıtladığımız haberimiz...

android-time 15:04 14 Nisan 2018
Haberler Gündem
Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Ramazanın ayının ilk günü hangi gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün?
Ramazan ne zaman başlıyor? sorusu tüm Müslümanlar için büyük önem taşıyan konuların başında geliyor. Oruç ibadetlerinin gerçekleştirmek isteyenler ilk orucun hangi tarihte açılacağını merak ediyor. 2018 yılında bayram tatili kaç gün olacak? sorusu da hem Müslümanlar hem de tatil planları yapan kişilerin merak ettikleri konulardan biri. İşte bu iki soruyu yanıtladığımız haberimiz...

Geçtiğimiz günlerde Miraç Kandili’ni kutlamamızdan sonra şimdi de Ramazan ne zaman başlıyor? 2018 Ramazanın ayının ilk günü hangi gün? Ramazan Bayramı tatili kaç gün? soruları yurttaşlarımız tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının başlangıcına kadar iki kandil daha yaşayacağız Ramazan’ın başlamasıyla teravihler kılınacak, oruçlar tutulacak, iftarlar yapılacak, peki Ramazan ne zaman başlayacak? İşte cevabı…

RAMAZANDAN ÖNCE 2 KANDİLİ DAHA İDRAK EDECEĞİZ

Kandiller Hicri takvime göre hesaplandığı için, günümüzde kullandığımız Miladi takvimde hangi güne denk geldiği araştırılıyor. Yılın kandil tarihleri şu şekilde;

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

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RAMAZAN AYI VE RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Son günlerinde memleket ve akraba ziyaretlerinin hat safhada olacağı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Ramazan ayı içerisinde idrak edilen Kadir Gecesi ise 10 Haziran Pazar gününe denk gelecek.

14 Haziran Perşembe – Arefe Günü
15 Haziran Cuma – 1. Gün
16 Haziran Cumartesi – 2. Gün
17 Haziran Pazar – 3. Gün

GEÇEN SENE RAMAZAN PİDESİ NE KADARDI?

Geçen sene pide fiyatları kilo fiyatı olarak 6 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. 300 gramlık ortalama boyuttaki bir pide 2 liraya satılmaktaydı.

Son güncelleme: android-time 15:0614.04.2018
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