Safiye İnci’nin yaşı ortaya çıktı

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret ettiği video çekip yayınlayan Safiye İnci'nin hakkında sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Tutuklanan İnci'nin 23 yaşında olduğu ortaya çıktı. Bazı kesimler sosyal medyada Safiye İnci'nin 18 yaşın altında olduğunu iddia etmişti.

Anıtkabir ziyaretinde çektiği videoda Ulu Önder Atatürk'ü sevmediğini söyleyerek ağır hakaretlerde bulunan Safiye İnci'nin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılınca büyük tepki çekmişti. Olayın hemen ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Safiye İnci ile ilgili Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı. Safiye İnci'nin yakalanması için karar çıkartıldı. Harekete geçen polis ekipleri, Safiye İnci'yi Çankaya ilçesinde oturduğu evinde gözaltına aldı. Safiye İnci, emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edildi. Burada savcı karşısına çıkan kadın, tutuklu yargılanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderilen İnci’nin 23 yaşında olduğu ortaya çıktı.