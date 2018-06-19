Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM tercih sonuçları sorgulama ekranı tıkla öğren!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığına 18 bin sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme işlemini tamamladı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecek. İşte ÖSYM tercih sonuçları sorgulama ekranı!

ÖSYM, KPSS 2018/5 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli kadrolarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceğini bildirdi. Sağlık Bakanlığının açtığı 18 bin personel kadrosu için tercih işlemleri ÖSYM tarafından 4 – 11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI TIKLAR ÖĞREN

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.