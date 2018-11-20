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İğrençliğin suç olduğu bilmiyormuş!

Samsun'da internetten çocukların istismar ediliği filmleri indirip yaymak suçundan yakalanan Iraklı bir kişi polis tarafından yakalandı. Zanlı, Irak'ta bu tarz filmlerin serbest olduğunu ileri sürerek, "Burada suç olduğunu bilmiyordum" dedi.

İsmail AKDUMAN / Samsun
android-time 13:39
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İğrençliğin suç olduğu bilmiyormuş!
Samsun'da internetten çocukların istismar ediliği filmleri indirip yaymak suçundan yakalanan Iraklı bir kişi polis tarafından yakalandı. Zanlı, Irak'ta bu tarz filmlerin serbest olduğunu ileri sürerek, "Burada suç olduğunu bilmiyordum" dedi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şubesi, internet üzerinden çocuk pornosu izleyen ve yayanlara göz açtırmıyor. Son olarak İlkadım İlçei’nde bir eve baskın yapan polis, 31 yaşındaki 4 çocuk sahibi Iraklı A.A.F.F adlı bir kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda Türkiye’ye 2015 yılında geldiğini belirten zanlı ifadesinde, kendisinin çocuk pornosu indirmediğini belirterek, “Bir arkadaşım bana göndermiş olabilir. Bende facebooktan başka bir arkadaşıma gönderdim. Bu tür fotoğraf ve videoların burada suç olduğunu bilmiyordum. Irakta suç değil” dedi.

A.A.F.F’ye ait cep telefonu, facebook hesabı ve maillerinde inceleme yapan polis, çocukların istismar edildiği filmleri buldu. Zanlının ifadesinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.

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