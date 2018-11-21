Şans Topu çekiliş sonuçları | MPİ Şans Topu çekilişi ne zaman?

Şans Topu her hafta bir talihli çıkarıyor. Geçen hafta Ankara ve Tekirdağ'dan oyunseverlerin yüzünü güldüren Şans Topu her Çarşamba saat 21.15 çekiliyor. Vatandaşlar çekilişi internetten http://www.millipiyango.gov.tr/ adresinden canlı olarak takip edebiliyor. Şans Topu çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

Şans Topu geçen hafta 349 bin lirayı talihlilere vermişti. Bu haftaki şanslı rakamlar ve büyük ikramiye tutarı merak ediliyor.Her Çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu oyununda vatandaşlar 5+1 şanslı rakamları bilmeye çalışıyor. Vatandaşlar kuponlarını hazırladı ve Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Şans Topu sonuçları 21.15’te haberimizde yer alacak.

EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU

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İKRAMİYE NEREDEN ALINACAK?

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.