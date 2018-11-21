Şans Topu çekiliş sonuçları | MPİ Şans Topu çekilişi ne zaman?

Şans Topu geçen hafta 349 bin lirayı talihlilere vermişti. Bu haftaki şanslı rakamlar ve büyük ikramiye tutarı merak ediliyor.Her Çarşamba akşamı düzenlenen Şans Topu oyununda vatandaşlar 5+1 şanslı rakamları bilmeye çalışıyor. Vatandaşlar kuponlarını hazırladı ve Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. Şans Topu sonuçları 21.15’te haberimizde yer alacak.
EN SON OYNANAN ŞANS OYUNU
İKRAMİYE NEREDEN ALINACAK?
Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.
Merakla beklenen Yılmaz Özdil'in son kitabı "Mustafa Kemal" Plus abonelerine hediye.