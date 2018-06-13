Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesine ilişkin soruşturma tamamlandı

DHKP-C'li teröristlerce makam odasında rehin alınarak şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. 4'ü tutuklu 14 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede şüpheliler için 20 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, İstanbul Adalet Sarayı’ndaki makam odasında 31 Mart 2015’te DHKP-C’li teröristler Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol tarafından rehin alındıktan sonra şehit edilmişti. Savcıyı şehit eden teröristler de polisin operasyonu sonrası ölü ele geçirilmişti. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı, eylemin talimatını veren, getiren ve savcının şehit edilmesinde kullanılan silahı teröristlere getiren kişilere yönelik soruşturma başlattı. Yaklaşık 3 yıl sonra soruşturmayı tamamlayan savcılık, 4’ü tutuklu 14 kişi hakkında iddianame düzenledi.

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SAVCININ ŞEHİT EDİLMESİ TALİMATI ÖRGÜTÜN KARAR MERKEZ KOMİTESİ TARAFINDAN VERİLDİ

İddianamede savcının şehit edilmesine ilişkin talimatın örgütün merkez ve genel komitesinde aktif olarak faaliyet yürüten şüphelilerin talimatıyla gerçekleştirildiği ifade edildi. İdianamede eylemi gerçekleştirmesi için örgütün silahlı propaganda birlikleri yapılanmasında yer alan Şafak Yayla ve Bahtiyar Doğruyol’un seçildiği ve eylemde kullanılacak silahı da şüpheli Mustafa Koçak’ın Şafak Yayla’ya ulaştırdığı kaydedildi.

“SAVCI GÖREVİNDEN DOLAYI ŞEHİT EDİLDİ”

İddianamede savcı Mehmet Selim Kiraz’ın görevinden dolayı şehit edildiği vurgulandı. Şehit savcı, Gezi olayları sırasında polisin gaz kapsülü ile başından vurulduktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin soruşturmayı yürütüyordu.

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20 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEP EDİLDİ

Şüpheliler, Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu’nun “anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs” ve “kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak kasten öldürme” suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, şüpheliler Mustafa Koçak ve Murat Canım’ın, “Anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Bu şüpheliler hakkında ayrıca, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve ateşli silahlar kanununa muhalefet” ve “kasten öldürmeye yardım” suçlarından da 7,5 yıldan 48,5 yıla kadar değişen oranlarda ayrı ayrı hapis cezası talep edildi.

Şüpheliler Deniz Özel, Cengiz Özel ve Mithat Öztürk hakkında ise “örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 7,5 yıldan 15’e yıla kadar hapsi cezası istendi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianamenin, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği öğrenildi.