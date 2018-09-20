Sayısal Loto 19 Eylül sonuçları kimseyi zengin etmedi! İşte Sayısal Loto sonuçları…

Milli Piyango İdaresi, her cumartesi ve çarşamba internet üzerinden yaptığı canlı yayınla Sayısal Loto çekilişini gerçekleştiriyor. Sayısal Loto oyununda 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı çekiliyor ve büyük ikramiyeyi kazanmak için 6 sayıyı bilmek gerekiyor. İşte haftanın 19 Eylül tarihli Sayısal Loto sonuçları…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve hafta ortası Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye cumartesi yapılacak çekilişe devretti…

SAYISAL LOTO SONUÇLARINA GÖRE İKRAMİYE DAĞILIMI

Sayısal Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 841 bin 447 lira 59 kuruş haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 150’nci hafta çekilişinde 5 bilen 52 kişi 6 bin 814 lira 15’er kuruş, 4 bilen 3 bin 93 kişi 86 lira 60’ar kuruş, 3 bilen 60 bin 297 kişi 12 lira 45’er kuruş ikramiye alacak. Çekilişte toplam 1 milyon 372 bin 887 lira 25 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 880 bin 283 lira 97 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 492 bin 74 lira 40 kuruş kamuya aktarılacak.

İKRAMİYESİNİ ALMAK İSTEYENLER İÇİN;

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Milli Piyango idaresi Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.