Sel bir ilçeyi bu hale getirdi! Araçlar sularda sürüklendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aşırı yağış sele dönüştü. Sel sularının sürüklediği kamyonet ile hafif ticari araç, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bodrum Dere Sokak’ta park halindeki bir kamyonet ile hafif ticari araç sularda sürüklendi. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntülerde, sel sularının devirerek sürüklediği araçlar bir süre sonra kameranın görüş açısından çıktı.

O anlara tanık olan vatandaşların ise araçların birinin içerisinde insan olduğunu düşünerek, kısa süreli panik yaşaması dikkati çekiyor.

ARAÇLAR DENİZE SÜRÜKLENMİŞTİ

Dün etkili olan sağanak nedeniyle 20’ye yakın ev ve iş yerini su basmış, cadde ve sokaklarda sürüklenen 10’dan fazla araç kullanılamaz hale gelmişti. Torba Mahallesi’nde denize sürüklenen 4 otomobil ekiplerce kurtarılmış, yağışla sürüklenen irili ufaklı taşlar yüzünden kapanan Bodrum-Milas karayolunun bir bölümü ekiplerin çalışmasıyla yeniden açılmıştı. AA