Sinan Meydan açıkladı! Paraların üstünde neden Atatürk’ün fotoğrafı var

Milli Mücadele, Cumhuriyet ve Büyük Önder Atatürk'ü en iyi anlatan tarihçilerden Sinan Meydan, Halk Arenası'nda önemli açıklamalarda bulundu. Meydan, paraların üstünde neden Atatürk'ün fotoğraflarının olduğunu ve bu konuda Atatürk'ün düşüncelerinin ne olduğunu anlattı.

Türkiye’nin en güvenilir kişisi Uğur Dündar’la ‘Halk Arenası’ Malatya’dan sevenleriyle buluştu. Dündar’ın konukları arasında bulunan tarihçi Sinan Meydan, Atatürk ile ilgili önemli bilgiler verdi.

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“ATATÜRK HİÇ RAHATSIZ OLMADI”

Cumhuriyetin kurulmasıyla birlikte yasa gereği Atatürk’ün fotoğrafının paralar üzerinde yer aldığını vurgulayan Meydan, “Atatürk ‘paralara illa benim fotoğraflarımı koyun’ demiyor. Paraların üzerine yasa gereği Atatürk’ün fotoğrafı koyuluyor. Yasa gereği bu 10 yıl tedavülde kalacak. 1937’ye kadar kadar Atatürk’ün fotoğrafları vardır paralarda. 1937 yılında ikinci emisyon paralar basıldığında (Atatürk’ün inceliğini görün) ikinci emisyon paraların bir kısmında Atatürk’ün bir kısmında İsmet İnönü’nün fotoğrafları yer alıyor ve Atatürk bundan rahatsız değildir. Her iki para da piyasada işlem görüyor. Atatürk hayatını kaybettikten sonra da Cumhurbaşkanı İsmet İnönü olduğu için yeni basılan paralara da onun fotoğrafları koyuluyor” dedi.