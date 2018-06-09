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Siverek’te 1 kişinin öldüğü kavga kamerada

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında dün çıkan 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavga anı kameralara yansıdı.

android-time 12:59 9 Haziran 2018
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında dün çıkan 1 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı kavga anı kameralara yansıdı.

Dün akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı’nda karşılaşan ve aralarında borç- alacak nedeniyle husumet bulunan Lale ve Kankılıç aileleri, karşılıklı tabancalar kullanarak çatıştı. Hastanede de devam eden ve Şaban Lale’nin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı kavga vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde tarafların tartışıp karşılıklı silah kullandığı kavgada, 20 kişilik grubun birbirine saldırması yer alıyor. Silah kullanılması da yer alan görüntüler yere düşen bir yaralının da taş ve sopalarla dövüldüğü görülüyor. (DHA)

Son güncelleme: android-time 13:0409.06.2018
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