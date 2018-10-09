Sokak hayvanlarına baktıkları için genelevden atıldılar

Edirne genelevinde ruhsatıyla birlikte kiraladıkları evde sokak hayvanlarını besleyen Mürvet Taşvur ile 2 arkadaşı, hayvanları istemeyen diğer genelev patronları tarafından kovulduklarını iddia ederek, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Genelevde 30'dan fazla sokak hayvanına baktıklarını söyleyen Taşvur, "Ben çalıştığım bahçeli evde birçok sokak hayvanına bakıyorum. Hem çalışıyoruz, hem hayvanlarımıza bakıyoruz. Bu yüzden bizi çıkarıp ruhsatımızı iptal ettiler" dedi.

Edirne genelevinde çalışan Mürvet Taşvur, birlikte çalıştığı 2 arkadaşıyla birlikte 10 ay önce, aylık 3 bin 500 lira kira bedeli ile ruhsatı başkasının üzerine olan bahçeli bir ev kiraladı. 3 kadın, bir süre sonra kiraladıkları evin bahçesine küçük bir kulübe yaparak, sokak hayvanlarına sahip çıkıp beslemeye başladı. İddiaya göre, diğer evlerin bazı çalışanları ve patronları ile Mürvet Taşvur ve 2 arkadaşı arasında sokak hayvanlarının beslenmesi nedeniyle tartışmalar yaşandı.

Yaşanan tartışmaların ardından sokak hayvanlarını istemeyen diğer genelev patronları, Mürvet Taşvur’un kiraladığı evin ruhsat sahibine ulaşarak, ruhsatını geri almasını istedi. Bunun üzerine evin sahibi de ruhsatı alıp, kadınlarla olan kira sözleşmesini iptal etti. Genelevde denetim yapan polis ekipleri ise ruhsatları bulunmayan kadınların evde çalışamayacağını belirterek, genelevi boşaltmalarını istedi. Şikayet üzerine ruhsatsız olan genelevi kapatılınca, kadınlar da evden ayrılmak zorunda kaldı.

HAYVANLARA EZİYET EDİYORLAR

Sokak hayvanlarına sahip çıkıp baktıkları için haksız yere evden çıkarıldıklarını söyleyen Taşvur, “Ben çalıştığım bahçeli evde bir çok sokak hayvanına bakıyorum. Hem çalışıyoruz, hem hayvanlarımıza bakıyoruz. Ancak çalıştığımız evden hayvanlara bakıyoruz diye bizi çıkardılar. Benim Kınalı isimli kedim, genelevde pompalı tüfekle vuruldu. Kedimin vücuda 24 saçma isabet etti, 11’i çıkarıldı onu hala vücudunda, böyle yaşıyor. Bununla ilgili gerekli yerlere suç duyurusunda bulunarak başvuru yaptım. Sadece para cezası verildi, bunu yapanlara.

Biz hayvanlara bakıyoruz diye hayvanları istemeyen başka genelevlerin patronları ‘biz bunlardan bıktık, bu kadını buradan ne şekilde atabiliriz’ diyerek ev sahibi arayıp ruhsatımı indirip ve bizi apar topar dışarı attılar. Ben bunun haksız yere yapıldığını söylememe rağmen evde çalışan 2 arkadaşla birlikte sokakta kaldık. Oradaki insanlar, hayvanlara eziyet ediyor. Bu hayvanlara eziyet edenleri öğrenip onları şikayet edince beni burada istemez oldular.” dedi.

‘HAYVAN BAKTIĞIMIZ BAHANE EDİLEREK KOVULDUK’

Hayvanlarla birlikte bir yuva kurup çalışmak istediğini anlatan Taşvur, “Ben hayvanlarıma bakmak için hiç kimseden bir şey beklemiyorum. Benim 110 bin liram oraya gitti ama biz dışarı atıldık. Emniyette anlattığımızda, ‘bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Ruhsat indiği için biz sizi burada tutamayız’ dediler. Biz hayatımızı bu hayvanlara adadık. Evime ancak 7 tane kedi getirdim, geri kalan 30 tane kedi orada. Genelevindeki insanlar cani, patronlar cani. Hayvan istemiyor, sevmiyorlar” diye konuştu. Kentte kiraladıkları dairede 7 kediyle birlikte kalan kadınlar, genelev bahçesinde besledikleri 30 kediye, kadın hakları koruma örgütü ve hayvansever dernek üyeleriyle birlikte polis izniyle girdikleri genelevde yiyecek veriyor.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Konuyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunan Mürvet Taşvur, “Kadın koruma dernekleri ve hayvansever üyeleri ile oraya giderek hayvanlarımızı besliyoruz. Bizi istemeyen kişiler hakkında Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Yasal haklarımızı sonuna kadar arayacağız” dedi.

Ali Can ZERAY/EDİRNE,(DHA)