Son dakika… 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Silopi'deki Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bir mağarada tespit edilen 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalındaki bir mağarada tespit edilen 8 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca dün başlatılan “Hançer-6 Operasyonu”nda, Cudi Dağı Helenepir Tepe kırsalında bir mağarada 8 teröristin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu bölgeye düzenlenen operasyonda silah, teçhizat ve yaşam malzemeleriyle 8 teröristin ölü ele geçirildiği duyuruldu.

3 günde 18 terörist etkisiz hale getirildi

Ayrıca açıklamada, Şırnak ili genelinde 31 Ekim-2 Kasım’da gerçekleştirilen operasyonlarda, biri sağ, 17’si ölü olmak üzere 18 teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

“Kemal Bagok” kod adlı terörist Lokman Genç’in, 31 Ekim’de Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde ölü ele geçirildiği hatırlatılan açıklamada, bu teröristin 4 Ekim’de Mardin’in Dargeçit ilçesinde 8 askerin şehit edilmesiyle sonuçlanan olayın failleri arasında yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede operasyonların devam ettiği öğrenildi. AA