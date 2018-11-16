Son Dakika… ABD’de pedofiliden suçlu bulunan FETÖ’cü İstanbul’a getirildi

FETÖ’nün çatı kuruluşlarından Raindrop’un 2014’de yönetiminde bulunan ve 3 yıl önce “pedofili” soruşturmasında 23 kişiyle birlikte gözaltına alınan Mehmet Salih Gözegir, ABD’den sınır dışı edilmesinin ardından Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alındı.

FETÖ’nün ABD’deki çatı örgütlerinden Raindrop Vakfı'nın 2014 yılında yönetim kurulu üyeleri arasında olan Mehmet Salih Gözegir, 2015 yılında Fort Bend'de ABD polisi tarafından gözaltına alındı. ABD polisi ve İç Güvenlik Bakanlığı'nca düzenlenen operasyonda Gözegir’in de aralarında bulunduğu 23 kişinin “Çocuğa cinsel saldırı” ve “Çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek” suçlamasıyla yakalandığı öğrenildi. Mahkemece tutuklanan Gözegir'in 50 bin dolar kefaletle serbest kaldığı belirtildi.

Yargılaması devam eden FETÖ'cü şüpheli hakkında 5 ay önce sınır dışı edilme kararı verildiği belirtilirken şüpheli Türk Hava Yolları'na ait tarifeli uçakla Türkiye'ye gönderildi. Uçağın Atatürk Havalimanı'na inmesinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. Yakalanan Mehmet Salih Gözegir, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İstanbul Emniyet müdürlüğü’nden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “FETÖ Terör örgütüne ait çatı kuruluşu “Raindrop Vakfı” nın 2014 yılında yönetim kurulu üyeliğini yapan ayrıca ABD den ülkemize “18 yaşından küçüklere yönelik taciz ve cinsel istismar” suçlarından dolayı sınır dışı edilen Mehmet Salih Gözegir isimli şahıs gelmiş olduğu uçaktan alınarak gerekli işlemler için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmek üzere intikali sağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Olay

2014’te FETÖ’nün ABD’deki çatı örgütlerinden Raindrop Vakfı’nın yönetim kurulu üyeleri arasında adı yer alan, bu ülkede tıp eğitimi için bulunduğu kaydedilen Gözegir, Teksas Tıp Merkezi bünyesindeki Baylor Tıp Kolejinde doktora eğitimi aldığı sırada Fort Bend kentinde 14-15 Mayıs 2015’teki polis operasyonuyla gözaltına alınmıştı.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin de katıldığı kapsamlı operasyonda, Gözegir’in de aralarında olduğu 23 kişi, “çocuk yaştakileri fuhşa sanal ortamda teşvik etmek” ve “çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünde bulunmak” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Söz konusu suçlardan tutuklanan Gözegir, hakimin koyduğu 50 bin dolarlık kefaleti ödeyerek tutuksuz yargılanmaya devam etti.

2015’te Raindrop Vakfı’nın yönetim kurulundan çıkarılan Gözegir’in, bu yıl haziran ayında sınır dışı edilmesine karar verildi.

ABD’li yetkili makamlarca sınır dışı işlemi dün tamamlanan Gözegir Türkiye’ye gönderildi. Özellikle Teksas bölgesinde etkin olan FETÖ’nün çatı kuruluşlarından Raindrop Vakfı, örgüte ait birçok okul ve derneğin üst kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor.