Son Dakika… Dışişleri’nden AB’ye tepki

AB'nin yayınladığı Rapor'a Dışişleri'nden tepki geldi. Açıklamada "AB'nin Türkiye'nin içinden geçtiği süreci anlamadığı tepkidir. Raporda FETÖ tehdidine değinilmemesi vahim bir eksiklik. Başta PKK, DAEŞ ve FETÖ olmak üzere terörle mücadele ediyoruz" denildi.

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