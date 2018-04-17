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Son Dakika… Dışişleri’nden AB’ye tepki

AB'nin yayınladığı Rapor'a Dışişleri'nden tepki geldi. Açıklamada "AB'nin Türkiye'nin içinden geçtiği süreci anlamadığı tepkidir. Raporda FETÖ tehdidine değinilmemesi vahim bir eksiklik. Başta PKK, DAEŞ ve FETÖ olmak üzere terörle mücadele ediyoruz" denildi.

android-time 23:32 17 Nisan 2018
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Son Dakika… Dışişleri’nden AB’ye tepki
AB'nin yayınladığı Rapor'a Dışişleri'nden tepki geldi. Açıklamada "AB'nin Türkiye'nin içinden geçtiği süreci anlamadığı tepkidir. Raporda FETÖ tehdidine değinilmemesi vahim bir eksiklik. Başta PKK, DAEŞ ve FETÖ olmak üzere terörle mücadele ediyoruz" denildi.

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Son güncelleme: android-time 23:3417.04.2018
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