Erdoğan’dan fırsatçılara sert uyarı

SON DAKİKA... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Dış saldırılar kadar içerideki fırsatçılar da canımızı sıktı. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da AKP İl Başkanlığı yemeğindeki konuşmasında şu mesajları verdi:

Diyarbakır’da istediğimiz sonucu alamadık. Buna rağmen biz eksiği Diyarbakırlı kardeşlerimizde değil kendimizde arıyoruz. Bundan sonra daha çok çalışacak ve Diyarbakır’da en az ülke genelindeki bir oy desteğine ulaşacağız. Sorun her neyse bulacağız ve çözeceğiz.

“5 AY ZİYADESİYLE YETER”

Bizim hiçbir zaman isimlerle işimiz olmadı. Milletimizin yolunu takip ettik. Diyarbakır’da da bizi bu yol nereye çıkartırsa oraya gideceğiz. En isabetli adaylarla seçime gireceğiz ve Allah’ın izniyle neticeyi alacağız. Diyarbakır’da gönüllerimiz bir olduğunda seçime kadar olan 5 aylık zaman ziyadesiyle bize yeter.

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“FIRSATÇILIK YAPANLARI UNUTMAYIZ”

Üzerimize kur, faiz, enflasyon ile yüklendiler. İşleri yoluna koymak elbette kolay değildi. Eski dönemlerde böyle durum felaketle sonuçlanırdı. Gereken tedbirleri aldık, mekanizmaları oluşturduk, irtibatları kurduk ve durumu kısa sürede kontrol altına aldık. Dış saldırılar kadar içerideki fırsatçılar da canımızı sıktı. Biz bu sıkıntıyı çözdük, çözeriz ama fırsatçılık yaparak ülkemizi adeta can evinden vuranları da unutmayız. Önceliğimiz üretimi, ihracatı, istihdamı yeniden şaha kaldırmak. İhracatta çok iyi gidiyoruz.

‘EKONOMİK DALGALANMADA İŞİN ASLI KUR DEĞİLDİ’

Son 5 yılda Türkiye’de yaşanan bazı olayları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz milletimize bölünmeyi değil, bölüşmeyi teklif ettik. Biz ayrımcılığı değil, kardeşliği teklif ettik. Sefaleti değil, refahı teklif ettik. Biz korkuyu değil, güveni teklif ettik. Milletimiz de bu teklifimize olumlu cevap verdiği içindir ki, bugün her bakımdan dimdik ayakta duran bir Türkiye vardır. Kim karşınıza bölünmeyle, parçalanmayla, ayrımcılıkla, sefaletle, korkuyla geliyorsa bilin ki sizin en büyük düşmanınızdır. Arkasına baktığınızda göreceğiniz tek şey yeminli düşmanlarımız olacaktır. Dün Selahaddin Eyyubi’yi, Sultan Kılıçarslan’ı alt edemeyenler gözünü size dikmiş durumdalar. Bunlar asıllarının gölgesidir. Biz geçmiştekilerden farklı olarak gölgeleriyle değil asıllarla mücadele ettiğimiz için başarılı olduk. Attığımız her adımda karşımıza çıkan engeller bize bir gerçeği tekrar tekrar hatırlatıyor. Son 5 yılımıza baktığımızda bunu daha iyi görüyoruz. Gezi’de amaç, ağaç değildi. 17-25’te dert hukuk değildi. Çukur eylemlerinde niyet hak değildi. Suriye’de gaye adalet değildi. 15 Temmuz’da gözetilen ülke değildir. Ekonomik dalgalanmada işin aslı kur değildi. Hamdolsun milletimiz de bu gerçekleri görüyor. Buradan tüm Diyarbakır’a sesleniyorum. Bu ülkede etnik ayrımcılık yapan karşısında önce bizi bulur. Bölge ayrımcılığı yapan, şehir ayrımcılığı yapan karşısında önce bizi bulur. Bu bölgede herhangi bir kişiye, inancından kültüründen dolayı ayrımcılık yapan önce karşısında bizi bulur.” DHA