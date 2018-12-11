Meteoroloji’den yurda uyarı! Kar, yağmur, fırtına…

Son dakika hava durumu tahminlerine göre; Akdeniz’de yarın ilk saatlerden itibaren batı ve güneybatı, akşam saatlerinde Batı Akdeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetindefırtına bekleniyor. Fırtınanın aynı gün son saatlere kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Adıyaman, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın’daki yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak yer yer kuvvetli olacağı ve 24 saatlik periyotta metrekareye 30-60 kg. yağış bırakacağı beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞINA DİKKAT!
Doğu Anadolu’da beklenen yağışların; yarın (11.12.2018 Salı) Erzurum, Muş ve Bitlis çevreleri ile Tunceli’nin ve Bingöl’ün kuzeyinde, çarşamba günü ise Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Kars, Ağrı, Ardahan ve Van çevreleri ile Siirt’in ve Şırnak’ın doğusunda yoğun kar şeklinde olacağı beklendiğinden, meydana gelmesi muhtemel buzlanma ve don olayı, kuvvetli lodos ile birlikte tipi şeklinde kar yağışı, görüş mesafesinden azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya’nın doğu kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da (Elazığ ve Malatya hariç) yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, Trakya hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinden itibaren güneydoğusu ile yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 2°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ISTANBUL 4°C, 8°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KIRKLARELI -1°C, 7°C
Çok bulutlu
SAKARYA 4°C, 5°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı yağmur, güney kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, bu akşam saatlerinden itibaren İç Ege’nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR 0°C, 3°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
IZMIR 7°C, 10°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KÜTAHYA -2°C, 4°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MANISA 4°C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, göller yöresinin bu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Antalya’nın doğu kesimleri, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 11°C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ANTALYA 10°C, 16°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerine kadar sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde doğu kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY 11°C, 14°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli sağanak yağışlı
ISPARTA 1°C, 5°C
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimlerinin, zamanla bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA -1°C, 3°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
CANKIRI -2°C, 5°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKISEHIR -1°C, 2°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KAYSERİ -1°C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde itibaren bölgenin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU -2°C, 2°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE 0°C, 6°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
KARABÜK 0°C, 3°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bu akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in kıyıları ve Ordu çevrelerinde kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA 3°C, 6°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GİRESUN 9°C, 12°C
Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 7°C, 10°C
Çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Elazığ ve Malatya çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar, gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 4°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM -3°C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
HAKKARİ -1°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KARS -3°C, 1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADIYAMAN 8°C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
DIYARBAKIR 7°C, 11°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
GAZIANTEP 8°C, 12°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KİLİS 9°C, 13°C
Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Tüm son dakika haberleri için tıklayın.