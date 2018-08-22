Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
menu-icon
help
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Taksim’de adım atacak yer kalmadı!

Taksim Meydanı ve özellikle İstiklal Caddesi'nde bayramın ikinci günü yoğun insan kalabalığı görüldü. İstiklal Caddesinde adım atacak yer kalmadı.

android-time 18:36 22 Ağustos 2018
Haberler Gündem
Taksim Meydanı ve özellikle İstiklal Caddesi'nde bayramın ikinci günü yoğun insan kalabalığı görüldü. İstiklal Caddesinde adım atacak yer kalmadı.

1 haftalık Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen İstanbulluların memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmesiyle İstanbul adeta boşaldı.

FOTO: DHA -TAKSİM MEYDANI VE ÖZELLİKLE İSTİKLAL CADDESİ'NDE BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ YOĞUN İNSAN KALABALIĞI GÖRÜLDÜ.

FOTO: DHA -TAKSİM MEYDANI VE ÖZELLİKLE İSTİKLAL CADDESİ’NDE BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ YOĞUN İNSAN KALABALIĞI GÖRÜLDÜ.

Bayramın ilk gününü kurban kesimi ve ziyaretlerle geçiren İstanbullular, bugün havanın da güzel olmasını değerlendirerek geziye çıktı. İstanbul’da en çok ilgi gören yerlerin başında Taksim yer aldı.

FOTO: DHA

FOTO: DHA

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde yoğun insan kalabalığı oluştu. İstiklal Caddesi’nde adeta adım atacak yer kalmadı. Özellikle turistlerin yoğunluğu dikkat çekti.

Son güncelleme: android-time 19:0722.08.2018
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more
Yorumlar