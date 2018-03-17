Tıp Bayramı’nda doktora gasp dehşeti

İstanbul Ümraniye'de 14 Mart Tıp Bayramı'nda üroloji doktoru S.İ. kendine ait özel muayenehanesinde silahlı 3 şüpheli tarafından önce darp sonra gasp edildi. Doktoru kanlar içinde bıraktıktan kasada bulunan paraları alarak kaçtıktan 24 saat sonra yakalanan 3 şüpheliden biri tanıdık çıktı.

Beşiktaş-Bayern Münih arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçına gitmeyi planlayan üroloji doktoru S.İ.’nin darp edilerek gasp edildiği olay 14 Mart Tıp Bayramı’nın kutlandığı Çarşamba Günü öğleden sonra Ümraniye’de yaşandı.

İddialara göre, üroloji doktoru S.İ. Ümraniye’ye bağlı Mehmet Akif Mahallesi’nde açtığı özel muayenehanesinde çalışıyordu. Saat 15.00 doktorun muayenehanesine randevu talep ederek iki kişi girdi.

TIP BAYRAMINA DOKTOR KANI BULAŞTI

Doktor S.İ. evini kiralamak istediklerini beyan eden şüpheliler bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında doktor S.İ. özel eşyasını almak için özel kasasını açtığı esnada şüpheliler harekete geçti. S.İ.’nin kafasına silah dayayan şüpheliler kasadaki paraları talep etmesi üzerine arbede yaşandı. Çıkan arbedede doktor darp edildi. Doktor aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler de kasada bulunan esnasında 4 bin dolar, 2 bin avro, bin sterlin ve 10 bin lirayı alarak kaçtı.

Yaşadığı şoku atlatan doktor polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen İstanbul Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphelileri belirlemek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında iş yerindeki ve çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Yapılan incelemeler sonucu doktoru darp eden iki şüphelinin dışarıda bir kişiyle daha buluşarak plakası sökülmüş bir araçla kaçtıkları tespit edildi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek takip başlattı. Yapılan takiplerin ardından 15 Mart’ta yapılan eş zamanlı operasyonla doktoru darp eden H.P. ve K.Y.G. ile birlikte dışarıda gözcülük yapan İ.Ç. gözaltına alındı.

GASPÇI DOKTORUN TANIDIĞI ÇIKTI

Emniyete götürülen şüpheliler sorguya alındı. Yapılan sorgulamalarda İ.Ç. isimli şüphelinin, doktorun evini kiralaması için anlaştığı emlakçı da çalıştığı ortaya çıktı. Doktorun zengin olabileceğini değerlendirerek gasp planını yapan şüphelilerin çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.