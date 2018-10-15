Toz bulutu Şanlıurfa’yı esir aldı

Suriye üzerinden gelerek önce Ceylanpınar, Viranşehir ve Siverek ilçelerinde etkili olan yoğun toz bulutu gece geç saatlerde Şanlıurfa’nın merkezine ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Suriye üzerinden gelen yoğun toz bulutu Şanlıurfa merkez ve ilçelerinde etkili oldu. Akşama doğru Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde etkili olan toz bulutu, gece geç saatlerde ise Şanlıurfa merkezi ile Siverek, Akçakale ve Harran ilçelerini adeta esir aldı.

Gece pencereden dışarı bakan vatandaşlar, son yılların en yoğun toz bulutunu görünce gözlerine inanamadı. Toz bulutu en çok çocuk ve yaşlıları olumsuz etkilerken sürücüler de trafikte ilerlemekte zorlandı.

Evlerine kapanan vatandaşlar mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaya özen gösterdi. Toz bulutu gece boyunca etkisini sürdürdü. İHA