Çalar Saat programıyla seçimin nabzını tutan İsmail Küçükkaya SÖZCÜ’ye konuştu. Küçükkaya, “Erdoğan ikinci turda ya Muharrem İnce’yle ya da Meral Akşener’le yarışacak” tahmininde bulundu ve ekledi: Seçimle birlikte çoğulcu ve renkli bir yapı ortaya çıkar...

RÖPORTAJ: Yüksel ŞENGÜL

Hafta içi her sabah Fox'ta yayınlanan Çalar Saat programıyla halkın nabzını en iyi tutan haberciler arasında olan İsmail Küçükkaya ile Kazlıçeşme'deki televizyon binasında buluştuk. Elbette sohbetimizin konusu 24 Haziran, cumhurbaşkanı adayları, seçim tahminleri ve ülke sorunları oldu.

HARİKA BİR TABLO

– Liderlerle ve halkla konuşan, seçimin nabzını en iyi tutan kişi olarak nasıl bir seçim değerlendirmesi yaparsınız?

Çok heyecanlı ve güzel bir seçime doğru gidiyoruz. Çünkü, seçenek bol, tam altı tane cumhurbaşkanı adayımız var. Harika bir tablo. Her kesimi temsil eden adaylar bunlar. İttifakların oluşması da güzel. Dilerim seçmen de tatil yerine sandığa giderek vatandaşlık görevini yerine getirir.

DEMOKRASİ İŞLEMELİ

– Çoğulcu ve renkli bir yapı…

Seçimle birlikte çoğulcu ve renkli bir yapının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Demokratik süreç işlemeli. Hızlı ve baskın bir seçim oldu ama rekabeti çetin, vatandaşın da seçme alternatifi çok. Seçimle ilgili tek belirsizlik var, o da HDP'nin barajı aşıp aşmayacağı konusu. Seçimi HDP belirleyecek. Barajı aşarsa 70'e yakın milletvekili çıkaracak. Aksi halde bu milletvekillerin hepsi AKP'ye geçecek.

– Millet İttifakı seçimi kazanırsa ilk yapacakları icraat ne olacak?

Millet İttifakı kazanırsa, öncelikle OHAL'i kaldıracaklar ardından TBMM Başkanı'nı seçecekler. 7 Haziran'da kullanılmayan fırsatı Millet İttifakı bu defa hayata geçireceklerdir.

– Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili tahmininiz nedir?

Türkiye, cumhurbaşkanını ikinci turda belirleyecek. Erdoğan ikinci turda ya Muharrem İnce'yle ya da Meral Akşener'le yarışacak.

– Seçime katılım yüzdesi ne olur?

Bana göre seçime katılım yüzde 80'in üzerinde olur. Türkiye'nin bağımsız kanalı Fox olarak demokrasiyi canlı tutmak için elimizden geleni yapıyoruz. Her kesimi sandığa davet ediyoruz. Bu meydan, demokrasi meydanıdır.

TARAFSIZ MEDYA AZALDI

– Peki, gerçek demokrasiden söz edebilir miyiz?

Bağımsız ve tarafsız medya kurumu çok azaldı, bir elin parmakları kadarız. Yazılı basında SÖZCÜ, görselde Fox başı çekiyor.

– Sandıktan çıkacak yeni iktidarı bekleyen çok sorun var. Size göre öncelikli olanı hangisi?

İktidara kim gelirse gelsin öncelikle toplumsal kutuplaşmaya son vermelidir. Barış ve huzur geldikten sonra Türkiye'deki her problem nasılsa çözülür.

– Şu an ülkedeki sıkıntılar bir hayli fazla…

Türkiye'nin demokratik kazanımları tehlikede, basın özgürlüğü sıkıntıda… Bağımsız olan az sayıdaki medyayı peşpeşe davalarla baskı altına alarak seslerini kısmak istiyorlar. Demokratik bir ülkede medya mutlaka özgür olmalıdır.

BASKI AYIPTIR

– Siz de yargılanıyorsunuz…

Pek çok gazeteci tutuklu ve çok sayıda gazeteciyle ilgili açılan davalar var. Televizyon mesaimin dışındaki zamanlarımda adliyelere gidip geliyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın şikayetiyle önce hapis cezası aldım, ardından ertelendi. Sayın Bakan bununla yetinmedi, 200 bin lira da tazminat davası açtı. Türkiye'nin bu dönemindeki hukuk düzeninden kuşkularımız vardır. Bağımsız gazetecilere uygulanan baskı demokrasi adına büyük bir ayıptır. Oysa bu baskılar en çok iktidarın kendisine zarar veriyor.

Haberci gözüyle liderleri yorumladı

Üst düzey performans sergiliyor

Bu seçimin en önemli performansı Muharrem İnce'den geldi. Bana göre İnce'nin kendisi bile böylesine bir performansı beklemiyordu. Ekranlarda ve meydanlarda üst düzey bir performans sergiliyor. Muharrem İnce, bütün adaylardan daha çok sayıda miting yaptı. İnce'nin miting sayısı 107'dir.

Çıkışı güçlü olmuştu ama rüzgarı azaldı

Doğrusu Meral Akşener'in ilk çıkışı güçlüydü. Abdullah Gül'ün ortak aday olmasına karşı çıktı, bir direniş örneği gösterdi. Ne var ki milletvekili adayları açıklandıktan sonra Muharrem İnce'nin rüzgarı artarken Akşener'in rüzgarı azaldı… İYİ Parti, parlamentoda elbette olacak ama Sayın Akşener, cumhurbaşkanlığı seçiminde bana göre Muharrem İnce'nin gerisinde kalmıştır.

Gücü arttıkça yalnızlaştı hata yapıyor

Sayın Cumhurbaşkanımızı defalarca davet ettik programlarımıza ancak katılmadı. Son 6-7 yıldan bu yana Sayın Cumhurbaşkanımız yalnızlaştı. Eskiden partide ve danışman kadro içinde onu uyaranlar vardı. Şimdi kalmadı. Gücü arttıkça yalnızlaştı. Çok çalışıp çok yoruluyor ve ne yazık ki hatalar yapıyor.

Çok sesliliği canlı tutmak için çalıştık

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın yerine programımıza HDP Eşbaşkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli katıldı. Avukatları aracılığıyla Demirtaş'a sorularımızı yolladık, cevaplarımızı aldık. Böylece demokrasideki çok sesliliği bağımsız kanalımızda canlı tutmaya çalıştık.

Duruşuyla esprileriyle ses getiriyor

Öncelikle şu bilgiyi vermek isterim. Liderler Fox'ta programına katılan Muharrem İnce'ye yayın sonrasında ‘Haftaya da Temel Karamollaoğlu geliyor' dedik. İnce aynen şunu söyledi ‘Temel Karamollaoğlu bu seçimin ve son yılların yıldız siyasetçisidir.' Ben de İnce'ye katılıyorum. Karamollaoğlu duruşu, açıklamaları, esprileriyle ses getiriyor. Saadet Partisi de Parlamento'da olacaktır.

Kendine özgü duruşu olan bir isim

CHP'lilerin desteğiyle 100 bin imzayı aşarak Cumhurbaşkanı adayı olan Doğu Perinçek, Türk siyasetinin kendine özgü rengi ve duruşu olan bir isimdir. Kendisini destekleyen Muharrem İnce'yle ilgili ‘İkinci tura kalırsa destekler misiniz?' sorumuza cevap vermemekle çelişkili bir duruma düşmüştür.

İlker Başbuğ'un tutuklanması yüreğime taş gibi oturmuştu

– Her zaman sakin, saygılı ve hoşgörülüsünüz… Ancak sizin de öfkelendiğiniz anlar var…

Mesela…

– Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ'un cezaevine girdiği geceyi unutmuyorum. İzlediğim haber kanalına telefonla katılarak adeta haykırmıştınız…

Yüksel Bey, bu konuyu hatırlattığınız için çok teşekkür ederim. 26 yıllık gazeteciyim ve o tarihte Akşam Gazetesi'nde görev yapıyordum. Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ'un tutuklanması yüreğime taş gibi oturan bir acıydı o gece.

– Pek çok haber kanalına katılan konuşmacılar ‘Artık demokratik ülke olduk, yaşasın” diyerek seviniyorlardı…

Aynen öyleydi ve o kanallardan biri beni telefonla arayınca onlara aynen şunları söyledim: ‘Bu olaydan utanç duyuyorum. Genelkurmay Başkanımızı hapse atıyorsak, bu hepimize hakarettir.'

– Bu itirazınızın karşılığını ya da bedelini daha sonra size ödettiler mutlaka!

(Gülümsüyor) Elbette… FETÖ, tam 3.5 yıl aralıksız olarak telefonlarımı dinledi. İnsan terörist olsa bu kadar dinlenmez. O dönemin HSYK Başmüfettişi Yunus Nadi Kolukısa bizzat şu açıklamayı yapmıştı: ‘Sana kafayı fena takmışlar, hapse atacaklar'. Bazı davalarım hâlâ sürüyor.