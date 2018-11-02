Türkiye de iki ABD’li bakana yaptırımı kaldırdı

ABD’nin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Süleyman Soylu hakkındaki yaptırım kararını kaldırmasından sonra, Türk Dışişleri Bakanlığı da ABD’li iki bakana uygulanan yaptırımların kaldırıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak aynıyla mukabele etmiştik. ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen ile ilgili olarak yaptırım uygulanması kararı almıştık.

ABD Hazine Bakanlığı’nın İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan;

Türkiye’ye giriş yasağı, ülkemizdeki mal varlıklarının bloke edilmesi ve ülkemizdeki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunması yasağı kaldırılmıştır.”