Twitter’ın ‘Periscope’ ismine erişim engeli kararı

Twitter’ın canlı yayın platformu Periscope’a marka hakkına tecavüz ettiği iddiasıyla dava açan Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketini mahkeme haklı buldu.

Mahkeme, Twitter, Apple ve Google’un, Türkiye sınırları içerisinde tecavüz oluşturan Periscope adı altındaki her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin durdurulmasına hükmetti. Bu durumun, mümkün olmaması durumunda, mobil Periscope uygulaması, @periscope isimli Twitter hesabı ve pericope.tv isimli internet sitesinin Türkiye’deki erişiminin engellenmesine karar verdi.

Twitter'ın canlı yayın platformu Periscope isminin kendilerine ait olduğunu belirten Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketi, ‘marka hakkına tecavüz ettiği’ iddiasıyla dava açtı. 2010 yılından beri ‘Periscope’ adı altında hizmet verdiklerini ve bu ismi de tescil ettirdiklerini belirten şirket, Twitter’in, Google’ın ve Apple’ın ‘Periscope’ ismiyle hizmet vermesinin durdurulmasını talep etti.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmaya, davacı Periskop İletişim ve Prodüksiyon şirketi ile davalılar Twitter, Apple ve Google şirketinin avukatları katıldı.

“TESCİLLİ MARKAMIZ”

Davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Limited Şirketi’nin avukatı markalarına tecavüz edildiğini belirterek, “Tescilli markaları olmamasına rağmen, Periscope İletişim Şirketi’nin markasına sistematik olarak tecavüz devam etmektedir. Bilirkişi raporuyla da bu durum tespit edilmiştir. Davalıların sorumlulukları açıktır” dedi.

TWİTTER, APPLE VE GOOGLE AVUKATLARI DAVANIN REDDİNİ İSTEDİ

Twitter şirketinin avukatı ise, milyonlarca kullanıcısı olan ve dünya çapında faaliyet gösteren Twitter’in üçüncü kişilerin marka haklarına oldukça itina gösteren bir firma olduğunu belirtti. ABD’de faaliyet gösteren Twitter’in Türkiye’deki markanın mal varlığından haberi olmaması nedeniyle kanuni yükümlülüğünün bulunmadığını belirten Twitter avukatı, Periscope ile dava açan şirketin faaliyetlerinin tamamen farklı olduğunu savundu.

Twitter’in avukatı, “Periscope teriminin arama motorundan çıkmasını sonlandırmak teknik olarak fiilen mümkün değildir. Periscope ibaresinin arama motorunda bulunmasından Twitter sorumlu değildir” diyerek davanın reddini istedi.

Google avukatı ise, “Google tek başına marka ihlalini bilecek ya da bu konuda kendi başına kanaat getirecek pozisyonda değildir” diyerek davanın reddini istedi.

Apple’ın avukatı ise, yer sağlayıcı konumunda olduğunu belirterek, davanın tarafı olmadıklarını öne sürdü.

MAHKEME DAVAYI KABUL ETTİ

Mahkeme yargılamayı bitirerek, davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Limited Şirketi tarafından davalı şirketler Twitter, Apple ve Google aleyhine açtığı davanın kabulüne karar verdi.

“REKLAM TANITIMI DURDURULSUN, OLMUYORSA TÜRKİYE’DEKİ ERİŞİMİ ENGELLENSİN”

Davalıların TPE nezdinde tescili ve Periscope ibareli marka hakkında tecavüzün tespiti ve durdurulmasına karar veren mahkeme, Twitter, Apple ve Google’un, Türkiye sınırları içerisinde tecavüz oluşturan Periscope adı altındaki her türlü reklam ve tanıtım faaliyetlerinin durdurulmasına hükmetti. Periscope ibaresini, tanıtım sayfalarında, içerikte ve adres bağlantılarındaki kullanımların durdurulmasına da hükmeden mahkeme, bu durumların mümkün olmadığı takdirde, mobil Periscope uygulaması, @periscope isimli twitter hesabı ve www.pericope.tv isimli internet sitesinin Türkiye’deki erişiminin engellenmesine karar verdi. Karar kesinleştiği takdirde mahkeme, tirajı yüksek üç gazeteden birinde ilamın yayınlanmasına hükmetti. Twitter, Apple ve Google’ın avukatları kararı bölge adliye mahkemesine taşıyacaklarını belirtti.