Velayet davası açtı, hayatının şokunu yaşadı!

İstanbul'da yaşayan Necdet Ç. (45) 21 yıllık eşi İlkay Y.'nin (37) evi terk etmesi sebebiyle boşanma davası açarak 3 çocuğunun velayetini istedi. Ancak yapılan DNA testi sonuçlarına göre çocukların babasının Necdet Ç. olmadığı ortaya çıktı. Hayatının şokunu yaşayan adam, eşine 510 bin liralık tazminat davası açtı.

İstanbul’da yaşayan Necdet Ç. İle İlkay Y. çiftinin 21 yıllık evlilikleri İlkay Y’nin iki yıl önce evi terk etmesiyle sona erdi. Eşini eve dönmesi için bir süre ikna etmeye çalışan Necdet Ç. başarılı olamayınca boşanma davası açtı. Necdet Ç. dava devam ederken çocuklarının velayetini de istedi.

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Çocuklarını görmek için İlkay Y.’nin evine giden Necdet Ç.’ye “çocuklar senden değil sen neden onların velayetini istiyorsun” yanıtını alınca hayatının şokunu yaşadı. Boşanma davası sonuçlandığında ise mahkeme çocukların velayetini anneye verirken yaşı küçük iki çocuk içinde babanın 600 TL nafaka ödemesine hükmetti.

TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Boşanma davası sonuçlandıktan sonra Necdet Ç. avukatı Nahide Siller aracılığıyla soy bağının reddi davası açtı ve DNA testi istedi. Mahkeme 3 çocuğu ve Necdet Ç.’yi Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Bir süre sonra çıkan DNA sonuçlarına göre çocukların hiç birinin babası olmadığı belirlenen Necdet Ç. eşine 500 bin lirası manevi 10 bin lirası maddi olmak üzere tazminat davası açtı. İHA