Yaşar Okuyan’dan Erdoğan’a uyarı: İnce seni evirir çevirir, o sandığın dibine gömer

Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan, katıldığı özel bir TV kanalında seçimler hakkında açıklamalarda bulundu. Okuyan, "Tayyip Erdoğan'a bir çağrı yapıyorum. Muharrem İnce, kolay yutulur lokma değil, eleştirilerini bir seviyede tut, o seviyenin altına düşme, vallahi seni evirir çevirir, o Muharrem İnce'yi ben tanıyorsam seni sandığın dibine gömer" diye konuştu.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın programında konuşan Yalova’dan çıkan ilk Bakan olan Yaşar Okuyan, kendisi gibi Yalovalı olan Muharrem İnce ile geçmişte siyasette çok karşı karşıya geldiğini belirtti. Okuyan, Cumhurbaşkanı adayı olan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a uyarılarda bulundu;

“MUHARREM İNCE SENİ EVİRİR ÇEVİRİR, O SANDIĞIN DİBİNE GÖMER”

“Tayyip Erdoğan’a bir çağrı yapıyorum. Bak hemşehrim, sen Muharrem İnce’yi tanımazsın. Muharrem İnce ile biz Yalova’da yıllardır siyasette hep karşı karşıya geldik. Sana tavsiyem, Muharrem İnce ile fazla uğraşma. Belli bir çizginin altına seviyeyi düşürme. Çok net, dostça bir şey söylüyorum. Muharrem İnce, kolay yutulur lokma değil, eleştirilerini bir seviyede tut, o seviyenin altına düşme, vallahi seni evirir çevirir, o Muharrem İnce’yi ben tanıyorsam seni sandığın dibine gömer.”

Yaşar Okuyan programda ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, toplumu böldüğü şeklindeki eleştirilere katılmadığını, aksine Erdoğan’ın, insanları birleştirdiğini ileri sürdü:

“ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR EDİYORUM, TOPLUMU BÖLMEDİ İNSANLARI BİR ARAYA GETİRDİ”

“Yaşar Okuyan olarak sayın Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyorum. Hiç akla hayale gelmeyecek insanları bir araya getirdiği için. O böldüğü insanlar baktı Türkiye’yi bölüyor, insanları bölüyor. Burada bir ihanet var, o ihanetin karşısında işte insanlar bir araya geldiler.”