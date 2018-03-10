Yaşlı kadın yangında hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, 3 katlı bir apartmanın zemin katında bulunan bir dükkanda yangın çıktı. Yangında, dumandan etkilenen yaşlı bir kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, Kahramanlar Mahallesi 1397 Sokak’ta bulunan bir dükkanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet ekipmanları satılan bir dükkanda, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Dükkandan dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 110 itfaiye, 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşların ihbari üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ardı ardına patlamanın yaşandığı yangında, alevler kısa sürede üst katta bulunan dairelere sıçradı.

Bölgeye intikal eden itfaiye erleri, yangına köpüklü müdahalede bulundu. Kısa sürede yangın kontrol altına alınırken, dumandan ektilenen 77 yaşındaki Hatice Fakabasmaz, sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaşlı kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşlı kadının cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Öte yandan, yangının çıktığı dükkan kullanılamaz hale gelirken, apartmandaki evlerde de maddi hasar oluştu. Yangını gören mahalle sakini Yasemin BozbabaMahalle, “Ben balkondaydım, kapıları kitliyim diye düşünürken birden bir patlama oldu. O esnada baya bir gürültüyle patladığı için hemen aşağıya inip itfaiyeyi aradık. Bu arada diğer taraftan patlama sesleri geldi. Motorlar mı, yağ mı, yoksa gaz mı artık bilmiyorum. İkinci katta biri varmış, komşular çıkartmış. Diğer katlarda kimse yoktu. Allah kimsenin başına vermesin” dedi.