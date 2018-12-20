Yengesini boğup, ateşe vermişti! Meğer…

İstanbul Bahçelievler’de yengesi Lina Hamid’i fön makinesinin kablosuyla boğup öldürdükten sonra evi ateşe veren Suriyeli Eymen Omar’ın yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Omar’ın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep ederken, Adli Tıp Kurumu raporunda Lina Hamid’in cinsel saldırıya maruz kaldığı ortaya çıkması üzerine, Omar’a ayrıca cinsel saldırıdan da dava açılması için suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

İstanbul Bahçelievler’de 10 Ekim 2017'de Suriyeli Eymen Omar, aynı evde yaşadığı kardeşinin eşi Lina Hamid'i fön makinesinin kablosuyla boğduktan sonra kolye ve yüzüğünü alıp, cesedini yaktı. İddiaya göre; Eymen Omar'ın eşi Emel Fersi de kendisine yardım etti. Tutuklanan Omar için “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet , “Yağma” suçundan ise 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eşi sanık Emel Fersi içinse “Suça yardım etme” suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Eymen Omar katıldı. Cumhuriyet Savcısı, sanık Emel Fersi'nin kesin ve inandırıcı delil elde bulunamadığından beraatını talep etti.

CİNSEL SALDIRIYA SUÇ DUYURUSU TALEP EDİLDİ

Savcı, sanık Eymen Omar'ın, yengesi Lina Hamid'i saç kurutma makinesinin kablosu ile boğduğunu ardından parmağında bulunan yüzüğü ve boynundaki kolyeyi alarak yağmaladığını anlattı. Omar'ın, daha sonra Lina Hamid'i boynuna sarılı kabloyla sürükleyerek evin diğer odasına götürdüğü, elbiseleri üzerindeyken çakmakla ateşe verdiği, genç kadın nefes alıp verirken elbiselerini kendisiyle birlikte yakıp evden ayrıldığı ve daha sonra evde yangın çıktığı savcı mütalaasında yer aldı.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Savcı, Adli Tıp Kurumu'ndan gönderilen raporda Lina Hamid'in anal yoldan cinsel saldırıya maruz kaldığının belirtildiği ancak iddianamede sanık hakkında cinsel saldırı suçundan ceza istenmediği, bu nedenle de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını talep etti. Savcı, sanığın “Nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile “Nitelikli yağma” suçundan 15 yıla kadar hapsini talep etti.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.