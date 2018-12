Yılmaz Özdil: Bunların gözünde insanın değeri sıfır!

9 kişinin hayatını kaybettiği 86 kişinin de yaralandığı Ankara'daki tren faciasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan usta yazar Yılmaz Özdil, "Sorumlu meselesinden çıktım. Bizatihi bu işler için bunlar üretilmiş gibi bir hava var. Yani 'insan ölebilir'. Bunların gözünde insanın değeri sıfır..." diye konuştu.

Çorlu’daki tren kazasının iddianamesinin üzerinden 5 ay geçmesine karşın henüz hazırlanmamış olduğunu belirten Uğur Dündar, “Bilirkişi raporları çok tartışmalı. Dolayısıyla giden gittiğiyle kalıyor maalesef… Hepimiz her an her yerde buna benzer ihmal cinayetinin kurbanı olma riskiyle başbaşa yaşıyoruz” diye konuşup sözü Yılmaz Özdil’e bıraktı.

Usta yazar Özdil, dünyanın en güvenli aracının tren olduğunu ifade ederek sözlerine şöyle devam etti;

“Avrupa’da insanlar vızır vızır kullanıyorlar. Kaza elbette olabilir. Ama Ankara’daki faciayı görüyoruz ki bu bir kaza değil. Sinyalizasyon yapmamışlar ve bakan bugün hala diyor ki ‘Sinyal olmasa da olur.’ Bu bir kaza değil. Medyanın da buna karşı yeni bir terminoloji geliştirmesi lazım. Yani iş kazalarına ‘iş cinayetleri’ diyorduk. Bunlara da bir şeyler dememiz gerekiyor. Sinyalizasyon yok, dakika sistemiyle giriş çıkış yapılıyor. Devlet demiryollarında da bunun böyle olmadığını bilmeyen yok. Yani işte İnşaat Mühendisleri Odası’ndan, barolarımıza kadar her insanımız bunu biliyor. Sorumlu meselesinden çıktım. Bizatihi bu işler için bunlar üretilmiş gibi bir hava var. Yani ‘insan ölebilir.’ Bunların gözünde insanın değeri sıfır…

“NİYE OLAĞANLAŞMIŞ DERSENİZ; LİYAKAT”

AKP ile beraber sadece facialar sıradanlaşmadı. Aynı zamanda facianın cezasız kalması da sıradanlaştı. Mesela sinyal meselesi Binali Yıldırım’dan başlıyor. Yıldırım’ın, İstanbul Deniz Otobüsleri’nin başına gelmesiyle başlıyor. Aynı zamanda İETT’nin başına getirilen Süleyman Karaman’la başlıyor. Sonra bunların bir tanesi Ulaştırma Bakanı yapılıyor. Bir tanesi Devlet Demiryolları’nın başına getiriliyor. Havuz sistemleri kuruluyor. Bugüne kadar geliyor. Sadece bu değil. Havaalanlarında da skandallar, deniz otobüslerinde de buna benzer rezaletler… Türkiye’de buna benzer şeyler olağanlaşmış. Niye olağanlaşmış derseniz liyakat…”



