Yılmaz Özdil ve Kırmızı Kedi Yayınevi Darüşşafaka’nın Kurucu Bağışçısı oldu

Yazarımız Yılmaz Özdil ve Kırmızı Kedi Yayınevi, “Darüşşafaka Velilerini Arıyor” programı kapsamında Darüşşafaka’nın Kurucu Bağışçıları arasında katıldı.

Yılmaz Özdil'in yeni kitabı Mustafa Kemal'in satışından elde edilen gelirin bir bölümü Darüşşafaka'ya bağışlandı.

Yılmaz Özdil ve Kırmızı Kedi Yayınevi Sahibi Haluk Hepkon, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Talha Çamaş'ı ziyaret etti. Darüşşafaka'da sunulan eğitim ve öğrencilerle ilgili bilgi alan Özdil ve Hepkon, Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın Darüşşafaka'ya 28 Kasım 1921 tarihinde yaptığı bağıştan esinlenerek bu desteği vermeye karar verdiklerini açıkladı. Zübeyde Hanım'ın bağışından çok etkilendiğini söyleyen Özdil, toplumun 155 yıldır bu denli sahiplendiği bu yuvaya, tıpkı Zübeyde Hanım gibi destek olmak istediklerini belirtti. Bu kitapla Atatürk'ü ülkemizde ve dünyada herkese tanıtmayı amaçladıklarını ifade eden Özdil, bu vesileyle Darüşşafaka'ya da bu bağışı yaparak bir katkı sunmak istediklerini söyledi.

Talha Çamaş da Özdil ve Hepkon'a, Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi'nin en değerli varlıkları arasında bulunan, Zübeyde Hanım'ın 28 Kasım 1921 tarihli ve 20 bin kuruşluk bağışına ilişkin belgenin bir kopyasını hediye etti.

ZÜBEYDE HANIM’DAN İKİ GÜZEL GELENEK

28 Kasım 1921 tarihinde yaptığı bağışla, Darüşşafakalı öğrencilerin eğitimine destek olan Zübeyde Hanım, Darüşşafaka'da süren iki güzel geleneği başlattı. Kurtuluş Savaşı günlerinde bağış yapmak için Darüşşafaka'yı tercih eden Zübeyde Hanım, bağış için düzenlenen “ilmühaber”de “Ankara Hükümeti Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Anadolu Kuvayi Milliye Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin annesi” olarak tanımlanmaktadır.

KADİR GÜNÜ’NDE MEVLİD-İ ŞERİF

Zübeyde Hanım'ın 28 Kasım 1921 tarihli ve 20 bin kuruşluk bağışına ilişkin “ilmühaber” Darüşşafaka Cemiyeti Müzesi'nin en değerli varlıkları arasında bulunuyor.

Zübeyde Hanım’ın bağışının gereklerini özenle yerine getiren Darüşşafaka Cemiyeti, her yıl Kadir Günü’nde, “Ulu Önderimiz Aziz Atatürk ve silah arkadaşları ile Darüşşafaka'nın Kurucuları Maliye Nazırı Yusuf Ziya Paşa, Sadrazam Gazi Ahmet Muhtar Paşa, Vidinli Tevfik Paşa, Sadrazam Sakızlı Es'ad Paşa ve Ali Naki Efendi, kuruluşunu madden ve manen destekleyen ve onaylayan Sultan Abdülaziz Han” ve Zübeyde Hanım başta olmak üzere aramızdan ayrılan bağışçılarının, Darüşşafaka’ya hizmeti geçenlerin ve bütün şehitlerimizin aziz ruhları için Erenköy Galip Paşa Camii’nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okutuyor ve indirilen Hatm-i Şerif'in duası yapılıyor.