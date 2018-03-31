Yolcu otobüsü alev alev yandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, hareket halindeyken motor kısmından alev alan yolcu otobüsü, kullanılamaz hale geldi.

İstanbul’dan aldığı 12 yolcuyu Zonguldak’a götüren Atakan Uysal yönetimindeki 34 UJ 9141 plakalı yolcu otobüsü, saat 13.00 sıralarında Akcakoca ilçesi Tepeköy mevkiine geldiğinde motor kısmından alev aldı.

Yangını fark eden Uysal, otobüsü emniyet şeridine çekip, yolcuları tahliye ederek itfaiyeye haber verdi. Alevler kısa sürede otobüsü sararken, gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Yangında otobüs kullanılmaz hale gelirken, yolcular, firmaya ait başka bir araçla yoluna devam etti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

(DHA) –