Ayna yerine kamera taktılar!

67. IAA Ticari Araçlar Fuarı’nda Daimler, “Transforming Transportation” sloganı ile yerini aldı. Şirket, bünyesindeki kamyon, otobüs, hafif ticari araçlar ve geleceğe ışık tutan yenilikçi çözümleriyle Hannover’de gövde gösterisi yaptı. Daimler, dünyanın ilk yan dikiz aynaları olmayan, bunun yerine MirrorCam adındaki kamera sistemine sahip yeni Mercedes-Benz Actros’un dünya lansmanını IAA’da gerçekleştirirken, bu aracın uzun yol testleri Türkiye’de, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda yapıldı ve onaylandı.

Daimler Otobüs Grubu'na ait, dünya tanıtımı IAA Fuarı'nda gerçekleştirilen Citaro Hybrid ise iki farklı “Yılın Otobüsü” ödülü kazandı. Citaro Hybrid, “2019 Yılın Otobüsü” ödülünü almasının yanı sıra Citaro Hybrid Ü ile “2019 Yılın Sürdürülebilir Otobüsü” ödülüne layık görüldü. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen Tourismo RHD ise IBC tarafından yapılan testler sonucunda 7 kategorinin 5'inde sınıf lideri olarak “2018 Uluslararası Otobüs Yarışması”nda birinciliğe ulaştı.

Daimler Kamyon Grubu IAA'da tamamen elektrikli eActros'u da ilk defa sergiledi. Mercedes-Benz eActros'ta aks kafalarına yakın konumlandırılan iki adet 126 kW gücünde elektromotor görev yapıyor. Motorlar araç iskeleti veya iskeletin altına entegre edilen 240 kWh kapasiteli bataryalarla besleniyor. Sistem 200 km'ye kadar menzile imkân tanıyor.

Yeni Actros'ta, dünyada bir ilk olarak sunulan ve alışılagelmiş aynaların yerini alan MirrorCam bir yandan aerodinamik iyileştirmeye katkı sağlarken, diğer yandan ise daha geniş bir görüş açısı sunarak sürücünün hayatını kolaylaştırıyor, sürüş güvenliğine katkı sağlıyor. Aynaların yerini alan kameraların daha az alan kaplaması sayesinde sürücünün çapraz görüş açıları iyileşiyor.

Diğer sürüş destek sistemleriyle birlikte çalışan Active Drive Assist otonom sürüşe giden yolda önemli bir kilometre taşı olarak dikkat çekiyor. Radar ve kameralardan elde edilen verileri harmanlayan ve dur-kalk özelliğine sahip mesafe takip sistemi ile şerit takip sistemlerini kullanarak tüm seyir hızlarında çalışıyor. Gelişmiş aerodinamik tasarımı, birbiriyle iletişim içerisinde çalışan elektronik sistemleri, Powershift3 şanzımanla birlikte sunulan yeni Economy+ sürüş modu sayesinde yeni Actros'un yakıt tüketimi otoyol sürüşlerinde yüzde 5'e kadar azalıyor.

Daimler Otobüs Grubu, dünya tanıtımı yapılan yeni Mercedes-Benz eCitaro haricinde yeni Mercedes-Benz Tourismo ve Setra TopClass S531 DT modelleriyle de ziyaretçileri ağırlıyor. Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası'nda üretilen Mercedes-Benz Intouro ve Avrupa'nın en çok satan yolcu otobüsü unvanını taşıyan Mercedes-Benz Tourismo RHD de IAA'da sergilendiler. Acil durum fren asistanı Active Brake Assist 4, Sideguard Assist, dur-kalk trafiğine yönelik durma asistanı ve sürücü dikkat dağınıklığına karşın Attention Assist (AtAs) gibi sürüş güvenliğine yönelik donanımlara sahip olan yeni Tourismo RHD sınıfının en güvenli otobüsü olarak öne çıkıyor.

Mercedes-Benz Hafif Ticari Araçlar Grubu ise yeni Sprinter, tamamen elektrikli eSprinter ve eVito çözümleriyle taşımacılık alanında standartları yeniden belirlerken, Vision URBANETIC adındaki yenilikçi konsepti ile de geleceğe ışık tutuyor.

Vision URBANETIC ile otonom sürüş de dahil bugüne kadar sunulan fikirlerin çok daha ötesinde yenilikçi bir mobilite konsepti sunuluyor. Vision URBANETIC yolcu taşımacılığı ile nakliye arasındaki ayrımı ortadan kaldırıyor. Bireylerin ve malların taşınmasını, kullanım amacına uygun, dayanıklı ve verimli bir şekilde yerine getiren Vision URBANETIC, şehirlerin, farklı sektörlerden işletmelerin ve kent sakinleri ile yolcuların gereksinimlerini yenilikçi bir çözümle karşılıyor.