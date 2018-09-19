Merakla beklenen Mercedes karşınızda!

Mercedes markasının son günlerde en çok beklenen modeli olan A35 AMG 4Matic otomobili tanıtıldı. 2 litrelik turbo beslemeli motora sahip olan yeni AMG modeli 301 beygir güç üretecek...

Mercedes AMG A35 4Matic karşınızda. Aslına bakarsanız özellikle otomobil severlerin merakla beklediği modellerden biriydi kendisi. Bir önceki A45 4Matic modeli 381 beygir güç üreten 4 silindirli 2 litre motora sahipti. Ayrıca markanın kompakt sınıf uzmanlarıyla yaptığım görüşmede bu motorun yeni versiyonla birlikte 400 beygire, elektrikli motor desteğiyle birlikte çıkacağını öğrenmiş, heyecanlanmıştım. Bugün ise bu otomobilin daha güçsüz olduğunu öğrenince durum biraz garip geldi bana ama farklılığını bu yeni modeli kullandığım zaman anlayacağım…

Yeni AMG A35 4Matic, 0’dan 100 km/s hıza 4.7 saniyede ulaşıyor. Motorda kullanılan hafifletilmiş malzemeleri otomobili daha hafif bir gövdeye kavuşturmuş. Özellikle AMG’nin özel olarak geliştirdiği direksiyon mafsalı üzerinde de yenilikler var. Otomobilde var olan adaptif damper sistemi de üç farklı modla yeni modelde kullanılabiliyor.

A35’in ön tekerleklerinde 350 mm’lik yeni fren aynalarına ve 4 pistonlu fren kaliperlerine yer verilmişken arka frenlerde de 330 mm’lik fren diskleri kullanılmış.

AMG’ye özgü sportif direksiyon ve egzoz sistemi de A35’in özel detaylarından. Ayrıca yeni bir sürüş modunun varlığından da bahsediliyor. Bu da “Slippery” mod.

Otomobil bir önceki versiyonun AMG’si gibi aerodinamik unsurlara da sahip. Bagaj üstü rüzgarlığı, ön tampon ve arka tampon detayları bunların en belirginleri.