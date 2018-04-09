Otomotivde bahar fırsatları!

Sektördeki önemli fuarların tamamlanması ve ilk çeyreğin geride bırakılmasıyla birlikte satış kampanyaları hızlanmaya başladı. Bahar fırsatları diyebileceğimiz bu kampanyalara bakmadan sıfır kilometre otomobil sahibi olmayın.

CITROEN

Citroën, 2017 model tüm binek ve ticari modellere 40.000 TL'ye 20 ay % 0,79 faiz fırsatı sunuyor.

2017 model C4 Cactus araçlarda 2.000 TL, 2017 model C4 Picasso ve Grand C4 Picasso araçlarda ise 4.000TL takas fırsatı sunuluyor. C-Elysée, C3 Aircross ve C4 Cactus'de ise takas indirimine ek olarak 5000 TL'ye varan indirimler sunarken, Berlingo modellerinde kobilere özel 10.000 TL'ye varan indirimler sunuluyor.

PEUGEOT

Peugeot 208, 6.000 TL ‘ye varan Peşin Alım Fırsatı veya 30.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

Peugeot 2008 , 4.500 TL 'ye varan Peşin Alım Fırsatı veya 24.000 TL için 12 Ay, %0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

Yeni 301, ayda 845 TL ‘den başlayan taksitlerle sunuluyor.

Peugeot 3008 ve 5008 modelleri çok özel Peşin Alım Fırsatı veya 40.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

Yeni Peugeot 308, 6.000 TL ‘ye varan Peşin Alım Fırsatı veya 30.000 TL için 15 Ay, %0 faizli kredi seçeneğiyle sunuluyor.

Partner Tepee, ayda 845 TL ‘den başlayan taksitlerle sunuluyor.

Peugeot Expert Van, 2.0 litre BlueHDi dizel motorlar ve ekipmanlar sunan Peugeot Expert Traveller ve dinamik, sağlam görüntüsüyle Partner Van,

ilkbaharda al sonbaharda öde kampanyasıyla 6 ay ertelemeli ödeme fırsatıyla sunuluyor.

BMW

BMW X3 170 beygir gücünde yeni motor seçeneği ve Nisan ayı içinde alınan siparişlerde Mayıs ayı teslimatına özel fiyat sabitleme avantajıyla satılıyor.

Yeni BMW i3 ve şimdi 184 hp motor gücünde! Yeni BMW i3s, Nisan ayında showroomlarda yerini almasıyla, avantajlı teklif ve ödeme seçenekleriyle satışa sunuluyor. Üstelik halka açık şarj istasyonlarında otomobilin şarj edilebilmesi için bir adet şarj kablosu hediyesi ve 100 TL kullanım hakkı içeren ChargeNow üyelik kartıyla birlikte.

BMW 2 Serisi Active Tourer ve Gran Tourer yenilenmiş gövdeleriyle Borusan Otomotiv Yetkili Satıcı'larında avantajlı teklif ve ödeme seçenekleriyle sunulmaktadır. Borusan Otomotiv BMW Yetkili Satıcılarında 30 Nisan'a kadar BMW 116d, 118i ve 318i Sedan otomobiller için 36 ay vadeli ve yüksek tutarda son ödemeli esnek kredi seçeneği sunulmaktadır.

BMW 118i, BMW X1 sDrive18i, 216d Gran Tourer, 216d Active Tourer ve 218i Active Tourer için 40.000 TL, 12 ay, %0 faiz oranlı kredi fırsatı sunulmaktadır.

BMW 116d için 50.000 TL, 18 ay, %0 faiz oranlı kredi fırsatı sunulmaktadır.

BMW X1 sDrive16d için 50.000 TL, 12 Ay, %0 faiz oranlı kredi fırsatı sunulmaktadır.

BMW 318i için 80.000 TL, 18 ay, %0 faiz oranlı kredi fırsatı ve alternatif olarak 175.000 TL'ye ve 48 aya varan vadelerle cazip oranlı kredi fırsatları sunulmaktadır.

BMW 320d için 45.000 TL, 12 ay, %0 faiz oranlı kredi fırsatı ve alternatif olarak 120.000 TL'ye ve 36 aya varan vadelerle cazip oranlı kredi fırsatları sunulmaktadır.

BMW 418i Gran Coupé için 80.000 TL, 12 ay, %0 faiz oranlı kredi fırsatı ve alternatif olarak 150.000 TL'ye ve 48 aya varan vadelerle cazip oranlı kredi fırsatları sunulmaktadır.

BMW 520i Sedan için 100.000 TL, 12 ay, %0 faiz oranlı kredi fırsatı ve alternatif olarak 175.000 TL'ye ve 48 aya varan vadelerle cazip oranlı kredi fırsatları sunulmaktadır.

Anahtar teslimde 3.000 TL'den başlayan ve modele göre 10.000TL'ye kadar ulaşan cazip takas desteği sunulmaktadır.

JAGUAR LAND ROVER

Range Rover Velar, 240 bg'lik motor seçeneğinden sonra 180 bg'lik motor seçeneğiyle başlangıç fiyatı 122.100 € olarak satışa sunulmaya başlanmıştır.

Jaguar XE ve XF modelleri için geçerli 100.000 TL, 24 ay %0 faiz oranlı kredi fırsatı sunulmaktadır.

NISSAN

NISSAN, kampanya kapsamında sınıfının lideri QASHQAI ve X-TRAIL modellerinde 12 ay vadeli %0.79 faiz oranlı, 40 bin TL'lik kredi imkanı sunuyor.

Sınırlı sayıdaki 2017 model NISSAN NAVARA, 99 bin 900 TL'den başlayan avantajlı fiyatların yanı sıra, 12 ay vadeli %1.09 faiz oranlı 40 bin TL'lik kredi imkanıyla satışta olacak.