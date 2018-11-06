Prometeon’dan 115 milyon dolarlık Türkiye yatırımı!

Prometeon Lastik Grubu, yeni yatırımıyla Türkiye’de doğrudan ve dolaylı yeni istihdam fırsatları yaratmayı hedefliyor. Ayrıca 2 katına çıkaracağı ihracat hacmiyle sayesinde Türkiye’nin dış ticaret dengesine katkıda bulunmayı da bu hedeflerine ekliyorlar.

Pirelli marka kamyon, otobüs, tarım ve OTR lastiklerinin lisanslı üreticisi Prometeon Lastik Grubu, Türkiye'nin ilk lastik fabrikası olan İzmit'teki tesisinde üretimi artırmak ve ileri teknolojileri uygulamak hedefiyle 2017-2020 döneminde Türkiye'de yaklaşık toplam 115 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Açıklama, Prometeon Lastik Grubu Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı Gregorio Borgo ve Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya, Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran tarafından yapıldı.

Yeni yatırım sonucunda 2 bini dolaylı 10 bin kişilik istihdama ilave olarak doğrudan 150’si dolaylı 750 yeni istihdam yaratılmış olacak! İzmit'teki fabrikada lastik üretim kapasitesi 2020 yılına kadar %75 oranında artacak ve Türkiye'deki mevcut ihracat hacmi yaklaşık iki katına ulaşmış olacak…

Prometeon Lastik Grubu Operasyonlardan Sorumlu Dünya Başkanı Gregorio Borgo, “Türkiye, hem orijinal ekipman hem de yeni lastik üretiminde Avrupa için ‘premium' bir tesis. Bu yeni yatırım, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgelerinin gelecekteki büyüme trendine de katkı sunacak olan üretim kapasitesi artışını sağlayacak” dedi. Ayrıca Borgo kendisine sorulan “Türkiye’de yatırımı olan büyük firmalar bu yatırımlarını yurt dışına taşırken, siz neden Türkiye’ye böyle bir yatırım yapmayı tercih ettiniz sorusuna; Türkiye’ye, buradaki ekibimize ve buradaki üretimimize güveniyoruz” cevabını verdi.

Prometeon Türkiye, Orta Doğu, Afrika, Rusya, Orta Asya, Kafkaslar CEO’su Alp Günvaran ise şu değerlendirmelerde bulundu: “1960 yılında kurulan, Türkiye'nin ilk lastik fabrikası ve ilk lastiği üreten tesisi olarak pek çok ilkle faaliyetlerini sürdüren İzmit fabrikamız, bugün neredeyse 1 milyona yakın yıllık üretim kapasitesiyle Türkiye'ye mühendislik gücü ve önemli bir ihracat katkısı sunmaya devam ediyor. Yeni yatırımla endüstriyel lastik grubunda Avrupa'nın en büyük tedarikçilerinden biri olan Türkiye'nin konumunu daha da güçlendireceğiz. İzmit'teki tesisimiz, dünyadaki 4 üretim tesisimizden biri konumunda. Ayrıca, Türkiye lastik sektöründe Ar-Ge sertifikası almış ilk tesis olarak, lastik sektörüne global ölçekte katkı sunmaya devam ediyor.”

Prometeon Lastik Grubu, Mart 2017’ye kadar Pirelli Grubu’nun bir parçasıydı. O tarihten bu yana Prometeon ve Pirelli, iki ayrı şirket olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.