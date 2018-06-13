Skoda üretim için destek alacak

Çek markanın SUV ürünlerine olan talep artışı, markayı köşeye sıkıştırıyor. Bu durumdan kurtulmak için Skoda, dışarıdan kaynak kullanmak zorunda. Peki kim?

Çek markanın Kodiaq ve Karoq SUV modelleriyle ürün gamını genişletmesi, markaya olan talebin artmasına sebep oldu. Skoda şu anda 1.2 milyon yıllık talebi olan markanın 2025 yılına kadar 2 milyona çıkacağını belirtti. Ayrıca marka Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikanın da üretim kapasitesiyle boğuştuğunu ısrarla belirtiyor.

Pazartesi günü markadan yapılan açıklama ise “siparişleri zirveye çekecek çok fazla seçenek var” yönünde oldu. Ayrıca marka, çatısı altında bulunduğu VW’nin kullanılmayan kapasitesinin bu talebi karşılamak için kullanıldığında herhangi bir yanlışın olmayacağını belirtiyor. Aslına bakarsanız daha önceden de belirttiğimiz gibi Volkswagen bu durumda Skoda’ya en çok destek verecek marka oluyor. Karoq ile ortak parça kullanımıyüksek olan modellerin üretildiği tesisler, Skoda’nın belirli bir süre üretimini arttırmasına destek olacaktır.

Tüm bu nedenler ışığında Skoda, üretimi arttırmak ve talebi karşılamak için tüm alternatifleri inceleyen bir yol izlediğini de belirtti. Ayrıca Mart ayında markanın Çek Cumhuriyeti’ndeki fabrikasında üretim artışı olmuştu.

Alman merkezli üç önemli üretici olan Daimler, BMW ve VW genellikle üretim tesislerine yatırım yapmadan önce artan talebi karşılama adına, Avrupa’da yer alan Mgna Steyr/Avusturya ya da Valmet Automotive/Finlandiya gibi yerleri kullanarak talepleri karşılıyorlar. Örneğin Valmet fabrikası yeni olarak 1000 kişi ekibine kattı ve sadece Mercedes GLC modelinin üretimi için. Aslına bakarsanız bu durum “üretimin küreselleşmesi” oluyor!

VW AG’den Bernd Osterlhol geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada 2019 yılına kadar özellikle Skoda’nın üretimi için diğer markalardan Almanya’ya kayan üretim Çek markayı bu durumdan çıkartamayacak yönündeydi. Ayrıca Audi’nin de Porsche’den sonra markanın en kârlı ikinci markası olduğunu belirtti. Ek olarak da markanın üretim kapasitesini arttırmak için VW denetleme kurulunun kapasite, teknoloji ve kullanılan teçhizat üzerindeki bütçesini onaylamasından geçtiğini belirtti. Bu da en yakın kasım ayında mümkün…