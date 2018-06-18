Tatmin oldum bekliyorum…

‘Babayiğit' neydi hatırlayan var mı?

Hemen söyleyelim. Yüzde 100 yerli ve milli otomobil yapacak iş insanı.

6 yıl aradılar, kimse çıkmayınca,

‘Türkiye'nin otomobili'ne evrildi.

Biraz da zoraki…

7'nci yıl Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell, Zorlu Holding ve TOBB üstlendi. Bir yıl sonra da babayiğitler yüzde 19, TOBB'da yüzde 5 payla bir şirket kurdu. Hatta şirket koordinatör ve CEO'su şirket kurulmadan önce atandı.

Kimse konuşmuyor, bilgi vermiyor, gelişmeler bilinmiyor.

Derken…

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Önceki hafta bir bakan çıktı,

Bilimden, sanayiden,

Teknoloji'den sorumlu.

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Çok önemli açıklamalarda bulundu, inanın çok aydınlandık:

“Her şeyi ile yüzde 100 yerli olacak” dedi ki bu dünyada bir örneği daha olmayan ve ülkemizde de kimsenin 6 yıl boyunca elini taşın altına koymadığı ‘yerli ve milli' babayiğit talebiydi.

“Türkiye'de üretilecek” dedi ki en merak edilen konuydu, kendi adıma çok şaşırdığımı belirtmek isterim.

“Ne çok lüks ne çok alt gruba hitap edecek” dedi ki parası olan beğenmeyecek, parası az olan zaten alamayacak anlamı yüklenebilir…

“Orta, üst sınıf olacak” dedi ki bu ifadenin sektörde zaten bir karşılığı yok ama hemen ardından,

“Daha çok B ve C segmentinde olması düşünülüyor” diyerek toparladı.

Buraya kadar yazılanların hiçbiri bilinmezken (!) asıl bombayı sonunda patlattı:

“Emsallerine göre yüzde 5 indirimli olacak” dedi ki,

Hoppala…

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Türkiye'de satılanlara baktığımızda, B segmentinde Renault ZOE var. Yüzde 3 ÖTV dilimine giren motoru yüzünden 2017 modelin liste fiyatı 130 bin lira. 2018 modelinin ağustos ayında gelmesi ve minimum 150-160 bin lira aralığında olması kuvvetle muhtemel… C segmentinde de BMW i3 var. Yüzde 15'lik ÖTV dilimine girdiği için 2018 model yılı liste fiyatı 263 bin 880 ile 298 bin 300 lira arasında. Ortalaması 281 bin lira. Bunlara ek ağustos ayında teslim edilecek Jaguar I-PACE var. O da yüzde 15'lik ÖTV dilimi ile 466 bin 819 lira ile 581 bin 610 lira arasında. Ortalama fiyatı 524 bin lira…

Şimdi, Bakan Bey'in dediği gibi emsallerinden yüzde 5 daha ‘uygun' olacağı düşünüldüğünde bugünkü fiyatlar üzerinden,

ZOE muadili 147 bin liraya, BMW i3 muadili ortalama fiyat üzerinden 267 bin liraya ve Jaguar I-PACE muadili de 498 bin liraya denk geliyor…

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Hesap bu kadar ortadayken, yukarıdaki bu ‘önemli açıklamalara' birkaç ekleme yapmadan geçmek olmaz…

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‘Kesinlikle dört tekerleği olmalı. Beşinci düşünülmeli.'

‘Gaz pedalına basınca gitmeli. Frene basınca durmalı.'

‘Kapıları açılmalı.'

‘Direksiyonu olma şartı getirilmeli.'

‘Madem elektrikli düşünülüyor, arada şarj falan edilmeli.'

Umarım yeterince beklenti yaratabilmişimdir…

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Ben bakanın açıklamalarından yeterince tatmin oldum!

Bekliyorum… Ya siz?