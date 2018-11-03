Baron’a af!

Özeti şu: En büyük eroin satıcısı, seri cinayetlerin azmettiricisi uyuşturucu baronu, AKP'li bir milletvekilinin hakimi baskı altına alıp korkutmasıyla serbest bırakıldı.

Abooo….!

Hayret ifadesidir.

Şaşkınlık verici bir durum ortaya çıkınca Adana'da “Abooo….” çeker bırakırlar.

Torbacılara af bekleniyordu.

İttifak bile incindi.

Genel af ötelendi.

Peki bu rezalet ne!

Çok ünlü gazeteci köşesinde yazmış: Araştırdım, konuştum. Uyuşturucu baronu 4 yıl arandıktan sonra yakalanmıştı. Fakat hakim kararı ile gece saat 23.30'da Silivri Cezaevi'nden serbest bırakıldı. Soruşturma savcısı karara itiraz etti, tekrar tutuklansın diye karar çıktı. Fakat baron gece karanlığında kaçtı. Serbest bırakan hakim hakkında Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma açtı. Hakim de ifadesinde; “Eski bir milletvekili beni sürekli aradı ve bu şahsın mutlaka tahliye edilmesi gerektiği yönünde telkinde, baskıda bulundu. Devletin bu konuda böyle bir duyarlılığı olduğunu belirtti” dedi.

★★★

Cümlelere bakın.

Telkin etti.

Baskıda bulundu.

“Devlet duyarlı” dedi.

Çok ünlü gazeteci her şeyi araştırmış, hakimin adını yazıyor, ifadesini yazıyor, Bakan'ın “inceleme başlatmayı onayladığını” yazıyor, teftiş heyetinin araştırmaya başladığını ve hakimin görev yerinin değiştirildiğini yazıyor fakat nedense baskı kuran AKP'li milletvekilinin açık kimliği ile ismini yazmıyor.

Çok ünlü gazeteci!

O kadar araştırdın.

Bir lokmacık daha araştırıp AKP'li Milletvekilinin adını da yazsaydın.

Tahrik var!

Tatmin yok!

HSK soruşturma açıp, ifade aldıysa Milletvekilinin adı yok mu?

Varsa niçin gizleniyor?

Yoksa bu nasıl ifade?

Birkaç ay önceydi. Meclis'ten bir AKP'li milletvekili de; “Adliye'de FETÖ Borsası kuruldu… Milyon dolarları vereni serbest bırakıyorlar…” demişti.

Borsa nerede kuruldu?

Kim bu hakimler?

Dolarları kim taşıyordu?

Aylar geçti.

Kaynayıp gitti.

★★★

Baron affı da kaynayıp gidecek! Hakime baskı yapıp uyuşturucu baronuna özel af çıkartan AKP'li milletvekilinin kim olduğunu AKP Genel Başkanı hiç merak etmeyecek. AKP'li Meclis Başkanı hiç merak etmeyecek. AKP'li Adalet Bakanı hiç merak etmeyecek. Hakime baskı yapanın kendisi olmadığını açıklama ihtiyacını hemen duyan AKP'li hukuk profesörü Burhan Kuzu, merak etmeyecek. AKP'li Kadın Kolları, Gençlik Kolları başkanları, İl ve İlçe başkanları da merak etmeyecek mi?

Baron, Meclis'e vekil sokmuş.

Baron'a özel af çıktı.

Baron'un affı, ABD'ye gönderilen papazın durumuna benzedi. Baron'a affı Trump mı çıkarttı?

KALEMİN GÖR DEDİĞİ

Çocuk parkta öldü “Adam” aranıyor!

İstanbul, Ankara, İzmir üç büyük şehirde “özel anketler” yaptırılıyormuş. Öyle bir belediye başkanı adayı bulalım ki, şehir halkı “evet işte bu adam…” desin, oyları akıtsın. “Adam” ile kentli kandırılacak. Bu ne kara yalandır! İstanbul'da Çekmeköy'de parkta sekiz yaşında çocuk arkadaşlarıyla saklambaç oynuyordu. Parkın içindeki trafonun kapısı açıktı. Çocuk trafoya saklandı. Elektrik akımına kapıldı, hayatını yitirdi. Çekmeköy Belediye Başkanı ile Meclis üyelerinden tek açıklama bile gelmedi. Trafonun parkta ne işi vardı, kapısı niçin açıktı? Dün İstanbul Ümraniye'de yaptırıcısı Belediye olan metroda inşaat çöktü, iki koruma görevlisi göçük altında can verdi.