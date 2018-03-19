Kayıp kaçak neden artıyor?

Vergi Denetim Kurulu 2017 yılı Faaliyet Raporu yayımlandı. Bu raporda yer alan verilerden hareketle; vergi oranının yükselmesi durumunda, kayıp ve kaçağın artacağı tezinin doğru olup olmadığını, SÖZCÜ okurlarının dikkatine sunmak istiyorum.

Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi; hem gelir hem de kayıp kaçakta lider durumda

Yukarıdaki tablolar incelendiğinde; hep şikayet ettiğimiz yüksek oranlı dolaylı vergilere dayalı sistemin kayıp ve kaçağı artırdığı gün gibi ortadadır. Vergi incelemeleri sonucunda; tarhı istenen verginin %51.84'ü Katma Değer Vergisi'ne, %23.07'si ise Özel Tüketim Vergisi'ne aittir. Diğer vergilerde tarhı istenen verginin oranı %6'yı bile bulmamaktadır.

Vergi müfettişleri 12.587 adet vergi suçu raporu düzenlemişler ve 13.083 kişi ile ilgili olarak da Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunmuşlardır.

Türkiye 2017 yılında toplam 536.048 Milyon TL vergi geliri elde etti. Bu vergi gelirinin 155.221 milyon TL'si Katma Değer Vergisi'nden, 138.328 TL'si ise Özel Tüketim Vergisi'nden oluştu. Aynı tablo 2018 bütçe hedefinde de devam etmekte olup, 599.425 milyon TL'lik vergi geliri hedefinin 173.789 milyon TL'si Katma Değer Vergisi'nden ve 146.524 milyon TL'si ise Özel Tüketim Vergisi'nden karşılanacaktır.

Vergi oranları yükseldikçe; vergiye direnç olacağı, kayıp ve kaçağın artacağı bütün dünyanın üzerinde hemfikir olduğu bir gerçek olarak karşımızda duruyor iken, hâlâ dolaylı vergi oranlarını yükselterek vergi sistemini yönetmeye çalışmanın takdirini sizlere bırakıyorum.