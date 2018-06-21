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SONER YALÇIN
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SONER YALÇIN

MHP’nin kuşu

21 Haziran 2018
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AKP gündeminde kuş var:
Zümrüdüanka!
Yandaşlar propaganda filmi­ni pek beğendi.
Zümrüdüanka gerçek değil, söylence/mitoloji…
Oysa. MHP'nin sahici bir kuşu var:
Guguk kuşu!
Bilirsiniz:
– Uzun kuyruklu, sivri kanatlı, iyi uçucudur.
Renkleri yaşadığı orta­ma uyum sağlar.
– Kendilerini iyi gizleseler de bıktırıcı seslerinden yerleri belli olur.
En temel özelliği kuluçka asalağı olmasıdır.
Guguk kuşu dişisi yumurtası­na üvey annelik yapacak başka dişi kuşların kuluçkaya yatması­nı bekler. Bulduğunda zamanı kollar. Kuluçkaya yatmış kuş yuvadan kısa süreliğine ayrıldı­ğında, guguk kuşu yumur­talardan birini atıp yerine kendi yumurtasını bırakır!
Yuvasında yabancı yumurta bulan kuşlar, çoğu kez ya yeni yuva yapar ya da yabancı yumurtayı yuvadan atar. An­cak…
Bazı guguk kuşlarında yu­murta taklitçiliği de epey ge­lişmiştir; yumurtasını yabancı yuvadakilere benzer yapar! Böylece yumurtasının tanın­mamasını-bilinmemesi­ni sağlar!
Peki…
Guguk kuşu ilk adımda başa­rılı oldu. Yuvaya aldatmayla konan yumurta/yavru ne yapar?
– Guguk yavrusu on iki gün sonra genellikle üvey kardeşle­rinden önce doğar.
İlk dört gün içinde (he­nüz kör ve tüysüzken) üvey ana babanın getirdiği yiyecekleri yuvanın gerçek sahibi olan yavrularla bölüşmemek için yumurtaları ve yavruları tek tek yuvadan atar!
– Üç hafta sonra üvey an­nesinden daha iri olur. Ve…
– Altı hafta beslendikten sonra doğduğu yuvayı dağı­tarak eş aramaya çıkar…
Evet, nereden çıktı MHP'de­ki guguk kuşunu anımsatmak değil mi?
Yazacağım…
Ama önce bir iki söz söyle­meliyim:

Ülkücüden Erdoğan'a oy yok

Okumuşsunuzdur:
Açıklanan kamuoyu araş­tırmalarında Erdoğan'ın oy yüzdesi, AKP-MHP-BBP'den oluşan Cumhur İttifakı'ndan çok çıkıyor.
Fakat. Buna inanmayan­lar diyor ki:
Anketlerin aksine 24 Hazi­ran seçiminde Cumhur İtti­fakı'nın oyu, Cumhurbaş­kanı adayı Erdoğan'dan yüksek çıkacak!
“Çünkü” diyor kimi MHP'li­ler:
– Ülkücüler, Cumhur İttifakı'nda MHP'ye oy verecekler ama…
– Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vermeyecekler!
Niye?
Bu iddiayı dile getiren­ler gerekçeyi şöyle açık­lıyor:
– Erdoğan, Anaya­sa'dan Türk sözcüğünü, kimliğini, kavramını çıkarmak istedi.
– Erdoğan, kamu binaların­dan TC ibaresini, devlet nişa­nında Türkiye adını kaldırttı.
– Erdoğan, Türk Tabip­ler Birliği gibi sivil toplum kuruluşlarından Türk adını kaldırttı.
– Erdoğan, okullarda Andı­mız söylenmesini kaldırttı.
– Erdoğan, ulusal bayramla­rın kutlanmasını kaldırttı.
– Erdoğan, Ortado­ğu'da BOP'çu, Kıbrıs'ta An­nan'cı, Türkiye'de açılım­cı oldu.
– Erdoğan, Kuzey Irak'ta Türkmenlerin katle­dilmesine sesini çıkarmadı.
– Erdoğan, bayrak yakıldı, Atatürk heykeli tahrip edildi seyretti.
Öyle ki:
– “Milliyetçiliği, ayakları­nın altına almış bir iktida­rız” diyen bizzat Erdoğan'ın kendisi oldu!
Ülkücülerin, Erdoğan'a oy vermeme gerekçeleri uzun…
Peki:
Devlet Bahçeli, Erdo­ğan'daki “Türk alerjisi­ni” bilmiyor mu? Biliyor.
Devlet Bahçeli, bu konular­da ittifaktan önce Erdoğan'a çok ağır sözlerle muhalefet etmedi mi? Etti.
O halde… Cumhur İttifa­kı'nın kurulmasında neden canla başla uğraşı verdi?
Yeniden TBMM'de bulun­mak mı?
50 yıllık tarihe sahip MHP genel başkanının bu kadar yüzeysel gerekçesi olamaz!
Peki, asıl niyet ne?

Partiyi dağıttı

Bazı ülkücüler…
Erdoğan'ı desteklemez­ken/oy vermezken ısrarla neden MHP'ye oy veriyor?
Sebebini şöyle açıklıyor­lar:
– MHP ile tarihsel duygusal paydaşlık var.
– MHP Türkeş'in partisi.
– Genel başkan değil, parti/ teşkilat önemli.
– Nicelik/oy gücü azalsa da, nitelik/parti gücünün varlığının sürdürülmesi ülke yararınadır.
Kuşkusuz siyasi töre/gelenek gibi gerekçeler de var.
Bu sözleri edenler şu ger­çeği görmüyor:
“Erdoğan'a oy vermeyeceğiz” diyen ülkücüler, 16 yıllık AKP iktidarının sürmesine bilmeden katkı sağlıyor. Şöyle:
– MHP'ye verilen oy­lar milletvekili sayısı olarak, MHP'den fazla AKP'ye yarıyor!
– İttifaktan dağıtılacak yüzde 1 oy; MHP'ye bir milletveki­li kazandırırken, AKP'ye yedi milletvekili kazandırıyor! Yani… – AKP yüzde 40…
– MHP yüzde 6 oy alırsa…
AKP 272 ve MHP 13 millet­vekili çıkarıyor.
Bu durumda MHP Meclis'te grup bile kuramıyor.
Erdoğan'ı desteklemediği­ni söyleyen ülkücüler aslında AKP iktidarına yol döşüyor!
Soruyu tekrar sorayım:
Devlet Bahçeli tüm bu he­sapları sadece 13 milletvekili çıkarmak için mi yaptı?
Bu senaryoda bilmediğimiz oyun mu var?
MHP'ye bir guguk kuşu yu­murtası mı kondu?
Önce, yuvanın/ocağın has evlatları ülkücüleri yok eden
Sonra, yuvayı/partiyi dağı­tan bir guguk kuşu…
Gördük… En sonunda guguk kuşu birleşeceği eş de buldu: AKP!
Konuşulması gereken….
Söylence/mitoloji zümrü­düanka kuşu değil, sahici guguk kuşu'dur!
Mesele, sadece Erdoğan'a oy vermemek değil.
Mesele 24 Haziran'da, MHP'deki guguk kuşunun “yu­vadan”/partiden gitmesine yol açacak tavır almaktır.

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