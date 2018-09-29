Sevgili okuyucularım,

Kral Midas'ın Hazinesi filminin çekimleri Eskişehir Çifteler'de başladı. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Mesut Çetin'in, başrollerinde ise İsmail Baki Tuncer, Orhan Aydın ve Serkan Şengül'ün oynadığı filmde ben Mesut Çetin'in ricasını kırmadım. Jandarma komutanı rolünü üstlendim. Eskişehir'in İlçesi Çifteler Belediye Başkanı Metin Özen'in destekleri ile güzel bir film ortaya çıkacak. Ünlü oyuncu Yaşar Alptekin'in de rol aldığı ‘Karal Midas'ın Hazinesi' filminin tecrübeli oyuncu kadrosu ile iyi bir ses getireceğini düşünüyorum. Filmin yönetmeni Mesut Çetin bu filmin 2019'da çok ses getireceğini ifade etti. Başkanlığını Atilla Kaplakarslan'ın yaptığı Engelsiz Yaşam Vakfı ünlü ile İZEV'e bağlı engelli bireylerin katılımıyla Baltalimanı'nda bir mekanda balık tutma etkinliği gerçekleştirmiştik. Birçok ünlünün hazır bulunduğu gece bence çok anlamlıydı. Amaç engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını sağlayıp rehabilite etmekti. Hakikaten duygu yüklü bu günleri düzenleyen Atilla Kaplakarslan'a ve emeği geçen herkese teşekkürler…