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ABD meclisinde Ermeni soykırımı iddialarını kabul ettiler

Türkiye'nin Suriye'deki operasyonunun başlamasının ardından harekete geçen ABD Temsilciler Meclisi, Ermenilere 1915 olayları sırasında soykırım yapıldığı iddiasını onaylayan bir karar tasarısını kabul etti.

Sozcu.com.tr
00:26 -
Haberler Dünya
ABD meclisinde Ermeni soykırımı iddialarını kabul ettiler

Tasarı 405 evete karşı 11 hayır ve 3 çekimser oy ile kabul edildi. Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada konuşan üyeler tasarının kabul edilmesi hakkındaki konuşmalarında Türkiye’nin Suriye’deki operasyonlarına ve Kıbrıs Barış Harekâtı’na vurgu yapmaları dikkat çekti.

“OKULLARDA OKUTULSUN”

Temsilciler Meclisi’nde iki gün içinde oylanması beklenen tasarı, 1915 olaylarını “soykırım” olarak resmen tanınmasını ve anılmasını öngörüyor. Tasarı ayrıca olayların “soykırım” olarak okullarda okutulmasının da teşvik edilmesi ile, inkar edilmesinin önüne geçilmesini öngörüyor.

ABD Suriye Türkiye
Son güncelleme: 00:44 30.10.2019
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