ABD’nin İran yaptırımı muafiyetine Türkiye’den sert tepki!

Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, “ABD'nin İran'dan petrol ithali yasağına getirilen muafiyetlere son vermesi bölgesel barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve İran halkına zarar verecek. Tek taraflı yaptırımları ve komşularımızla nasıl ilişki kuracağımız konusundaki dayatmaları kabul etmiyoruz” ifadesini kullandı.

POMPEO’DAN MUAFİYET AÇIKLAMASI

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da ABD’nin İran’a yönelik petrol yaptırımları konusunda basın toplantısı düzenledi.

Pompeo, 5 Kasım 2018’de devreye giren ABD’nin İran’a yönelik ikinci yaptırım paketinden 180 günlüğüne muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini açıkladı.

Bu yeni adımla Tahran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da artırmayı hedeflediklerini anlatan Pompeo, ilgili ülkelerin İran’dan petrol ithalatını bu şekilde tamamen sonlandıracaklarını kaydetti.

Bu kararla 2 Mayıs’a kadar 180 günlüğüne “ABD’nin İran’dan petrol alımına yaptırım getiren kararından muaf tutulan” Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan’ın muafiyetleri sona ermiş olacak.

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İRAN’DAN ABD’NİN MUAFİYET KARARINA TEPKİ

Musevi, ABD’nin muafiyetleri uzatmayacağını bildirmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı resmi sitesinden yaptığı açıklamada Washington yönetimini eleştirdi.

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarının “özünde yasalara aykırı olduğunu” belirten Musevi, “İran, ilkesel olarak yaptırımlar kapsamındaki muafiyetlere değer vermemektedir.” ifadesini kullandı.

Musevi, İran Dışişleri Bakanlığının, yaptırımların pratikteki olumsuz etkileri ve muafiyetlerin yenilenmemesi nedeniyle bu olumsuz durumun artması ihtimaline ilişkin ilgili tüm yerel kurumlarla sürekli iletişimde olduğunu kaydetti.

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Avrupa Birliği ve komşu ülkeler ile uluslararası şirketlerin temsilcileriyle “yoğun bir istişare trafiği” yürüttüklerini de vurgulayan Musevi, şunları ifade etti:

“Yerel ve yabancı ilgili kurumlarla kurulan temaslar ve yapılan istişarelerle ilgili rapor karar alıcı mercilere ulaştırıldı. Çok kısa bir süre içinde bu konuyla ilgili gerekli kararlar alınacak ve ilan edilecektir.”

Beyaz Saray’dan yapılan yazılı açıklamada, Başkan Trump’ın, mayıs başında süresi dolacak olan muafiyetleri uzatmama kararı verdiği bildirilmişti. Bu kararla, İran’ın petrol ihracatını sıfırlama ve rejimin ana gelir kaynağını sınırlamanın hedeflendiği belirtilmişti.

ABD yönetiminin bu kararıyla, “ABD’nin İran’dan petrol alımına yaptırım getiren kararından 2 Mayıs’a kadar 180 günlüğüne muaf tutulan” Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye, İtalya ve Yunanistan’ın muafiyetleri sona erecek.

İran’la nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesinin ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018’de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018’de devreye sokmuştu.

ABD, bu tarihte aralarında Türkiye’nin de olduğu 8 ülkeye İran’a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı.

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