Barış Pınarı Harekâtı’nda flaş gelişme: Erdoğan Rusya’ya gidebilir

Rusya’nın resmi haber ajansı RIA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ekim ayı sonunda Rusya’ya gidebileceğini aktardı.

Ajansın Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov’a dayandırdığı haberde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye’deki gelişmeleri telefonda konuşarak gündeme getirdiği ve daha sonra kendisini Rusya’yı ziyaret etmesi için davet ettiğini duyurdu.

Bu gelişmenin ardından Kremlin’den yapılan açıklamada Erdoğan’ın bu daveti kabul ettiği ve Ekim ayının sonunda Rusya’ya gidebileceği belirtildi.