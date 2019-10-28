California alevler içinde: Yangın söndürülemiyor

California’da günlerdir devam eden yangın bölgede korku yaratıyor… California Valisi Gavin Newsom, Sonoma bölgesinde hafta sonu başlayan “Kincade Yangını”nın yayılması nedeniyle eyalette OHAL ilan edildiğini duyurdu.

220 kilometrekarelik alana yayılan yangın nedeniyle 180 bin kişinin evlerinden tahliye edildiği açıklanırken 2 milyondan fazla kişinin de elektriksiz kaldığı belirtildi. Yangının 94 binayı yok ettiği ve 17 binada da hasara sebep olduğu aktarıldı.

İtfaiye ekipleri, yangının ABD’nin batı kıyılarını kat eden 101 No’lu Karayolu’nun batısına sıçramasından endişe ediyor. Eyaletin kuzeyinde Sonoma Bölgesi’nden Bogeda Körfezi’ne kadar Rus Nehri Vadisi boyunca etkili olan yangın nedeniyle Windsor, Healdsburg, Sebastopol, Dry Creek ve Santa Rosa şehirlerinin olduğu yerleşimler için tahliye emri verilmişti.

Alevlerin bugün yavaşlaması beklenirken Amerikan Ulusal Meteoroloji Ajansı (NWS) sert rüzgarın bu hafta geri döneceğini açıkladı. Yetkililer şiddetli rüzgarların yangını körükleyebileceğini duyurduç

Reuters’ın haberinde özellikle Los Angeles’taki varlıklı insanların yaşadığı muhitlerin tahliye edildiği belirtildi. Los Angeles İtfaiyesi, “Çok dinamik ve hızla ilerleyen bir yangın. Şimdiden 70 hektardan fazla bir alan yandı” dedi.

Bölgede yaşayan basketbol yıldızı LeBron James de, “Sonunda sığınacak bir yer bulduk. Bütün gece ailemle kalacağımız bir yer aradık. Evleri terk ettik. Çok çılgın dostum” mesajını paylaştı.